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«АйТи Бастион» получила сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2015

Компания «АйТи Бастион» объявила о получении сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

В начале 2025 г. сертификационный орган «Тест-С.-Петербург» провел аудит системы менеджмента качества в отношении ключевых направлений деятельности нашей компании: разработка, производство и техническая поддержка программного обеспечения информационной безопасности.

В результате подтверждено соответствие системы менеджмента качества ООО «АйТи Бастион» требованиям национального ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а также международного стандарта ISO 9001:2015. Сертификат получен на русском и английском языках. Данные по сертификатам внесены в реестр ФГИС Росаккредитации и в реестр NABCB (Национальный совет по аккредитации органов по сертификации).

«Мы задумались о получении сертификата ISO 9001-2015 тогда, когда поняли, что хотим оптимизировать и описать важнейшие для компании процессы «сразу правильно», подготовка началась в декабре 2023 г. Успешное прохождение аудита и получение сертификата подтверждает высокие стандарты производства и техподдержки наших продуктов, а также соответствие требованиям системы менеджмента качества. Подтвержденная ответственность компании перед заказчиками, в первую очередь, выгодна для бизнеса», — сказал Сергей Бочкарёв, генеральный директор «АйТи Бастион».

Стандарт ISO 9001 основан на принципах клиентоориентированности, мотивации и лидерства, приверженности руководства в отношении системы менеджмента качества, процессного и риск-ориентированного подходов, а также постоянном совершенствовании. Сертификация на соответствие ISO 9001:2015 подтверждает зрелость компании «АйТи Бастион» и то, что заказчики получают качественные продукцию и услуги.

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