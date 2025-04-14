Совет директоров «Ростелекома» принял новую трехлетнюю дивидендную политику

Совет директоров ПАО «Ростелеком» утвердил новую дивидендную политику на 2024–2026 отчетные годы (распространяется на выплаты дивидендов в 2025, 2026 и 2027 г.). Согласно новой политике компания будет стремиться выплачивать совокупно не менее 50% от чистой прибыли МСФО. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»: «Прогнозируемые выплаты акционерам являются ключевым элементом инвестиционной истории “Ростелекома”, нацеленной на рост фундаментальной стоимости компании через расширение цифровых бизнесов с высоким рыночным потенциалом. Прозрачная дивидендная политика и ее последовательное выполнение обязательно будут способствовать поддержанию интереса как розничных, так и институциональных инвесторов к акциям “Ростелекома”. Новая дивидендная политика, с одной стороны, обеспечивает выплаты акционерам не ниже уровня, рекомендованного Росимуществом и правительством России для компаний с государственным участием. С другой — сохраняет возможность выплачивать больше при условии обеспечения финансовой стабильности и долгосрочного устойчивого развития компании с учетом влияния макроэкономических факторов».