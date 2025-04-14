CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком
|

Совет директоров «Ростелекома» принял новую трехлетнюю дивидендную политику

Совет директоров ПАО «Ростелеком» утвердил новую дивидендную политику на 2024–2026 отчетные годы (распространяется на выплаты дивидендов в 2025, 2026 и 2027 г.). Согласно новой политике компания будет стремиться выплачивать совокупно не менее 50% от чистой прибыли МСФО. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»: «Прогнозируемые выплаты акционерам являются ключевым элементом инвестиционной истории “Ростелекома”, нацеленной на рост фундаментальной стоимости компании через расширение цифровых бизнесов с высоким рыночным потенциалом. Прозрачная дивидендная политика и ее последовательное выполнение обязательно будут способствовать поддержанию интереса как розничных, так и институциональных инвесторов к акциям “Ростелекома”. Новая дивидендная политика, с одной стороны, обеспечивает выплаты акционерам не ниже уровня, рекомендованного Росимуществом и правительством России для компаний с государственным участием. С другой — сохраняет возможность выплачивать больше при условии обеспечения финансовой стабильности и долгосрочного устойчивого развития компании с учетом влияния макроэкономических факторов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Основатель НКК и «Аквариуса» и бывший топ-менеджер «Ланита» вложились в мощное производство контроллеров для атомной энергетики

Крупным совладельцем «Делимобиль» стал инвестор, связанный с игровым бизнесом

Власти США готовятся отнять у Цукерберга Instagram** и WhatsApp***

Армия США разрывает многомиллиардные контракты со знаменитыми ИТ-консалтерами Accenture и Deloitte

YouTube бьет себя по рукам. Время просмотра Shorts будет ограничено

Трамп помиловал iPhone и ПК. Пошлины на них отменены, но это только временно

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153