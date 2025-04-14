В России в начале 2025 г. упал спрос на инженеров

Российские компании в начале 2025 г. разместили на 16% меньше вакансий для обладателей инженерных специальностей, чем годом ранее, в то время как число размещенных за этот период резюме выросло на 11%, выяснили консалтинговая компания «Элементум Технолоджис» и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Лишь по четырем инженерным специальностям из 13 сохраняется нехватка кадров: по большинству направлений уровень конкуренции оценивается как умеренный, а по четырем и вовсе наблюдается «рынок работодателя». Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Авторы исследования проанализировали ситуацию с наймом обладателей 13 инженерных специальностей: DevOps-инженер, главный инженер проекта, инженер ПНР, инженер по качеству, инженер по охране труда и технике безопасности, инженер-эколог, инженер по эксплуатации, инженер ПТО, инженер-сметчик, инженер-конструктор, инженер-проектировщик, инженер-электроник, инженер-электронщик, инженер-энергетик, инженер-электрик, сервисный инженер, инженер-механик, сетевой инженер и системный инженер.

В начале 2025 г. наблюдалось сокращение спроса на инженеров почти всех специальностей. Самыми высокими темпами — на 33% год к году — сократилось число вакансий сервисного инженера (с 28,8 тыс. в январе-марте 2024 г. до 19,1 тыс.), главного инженера проекта (-25%, с 5,5 тыс. до 4,1 тыс.), сетевого инженера (-23%, с 2,7 тыс. до 2,1 тыс.) и инженеров-конструкторов (-23%, с 48,6 тыс. с 37,6 тыс.). Из 10 специальностей рост спроса наблюдался всего по трем: инженер ПНР (в 4,5 раза, с 1,4 тыс. до 6,5 тыс.), DevOps-инженер (+8%, с 2,6 тыс. до 2,8 тыс.) и инженер-электронщик (+5%, с 5 тыс. до 5,2 тыс.).

Всего в первые два месяца 2025 г. было размещено 144,4 тыс. вакансий для инженеров — на 16% меньше, чем годом ранее. В то же время число резюме выросло на 11%, до 452 тыс.

Об улучшении ситуации с наймом свидетельствует и hh.индекс, который отражает уровень конкуренции за рабочие места (см. таблицу). Параметры рейтинга означают следующее: 0-1,9 балла — острая нехватка соискателей, 2-3,9 — дефицит работников присутствует (рынок соискателя), 4-7,9 — умеренный уровень конкуренции за рабочие места, равномерное соотношение между работодателями и соискателями, 8-11,9 — высокий показатель конкуренции, от 12 — крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места (рынок работодателя).

Лишь по одной специальности из 13 — инженерам ПНР присутствует нехватка работников (индекс 2,9 балла). Как отмечается выше, число вакансий инженеров ПНР выросло за год почти в 5 раз, до 6,5 тыс., тогда как количество резюме увеличилось «всего» на 42%, до 9,4 тыс.

По остальным специальностям hh.индекс начинается от 4,3 (инженер-электронщик) и по всем ним он вырос по сравнению с прошлым годом, причем по двум — главный инженер проекта и инженер по эксплуатации — он превышает 10 пунктов (высокий уровень конкуренции среди соискателей), а еще по двум — сетевой инженер и системный инженер — составляет выше 12 баллов, что свидетельствует о крайне высоком уровне конкуренции за рабочие места.

Зарплаты обладателей большинства инженерных профессий в 2025 г. продолжили расти. Медианная предлагаемая зарплата в целом по отрасли увеличилась на 12% год к году, до 110 тыс руб. Самыми высокими темпами росли зарплаты сетевых инженеров (+45%, до 110,3 тыс. руб.), инженеров ПТО / инженеров-сметчиков (+21%, до 120,2 тыс. руб.), главных инженеров проекта (+19%, до 152,2 тыс. руб.), сервисных инженеров / инженеров-механиков (+19%, до 93,5 тыс. руб.), инженеров по качеству (+17%, 76,9 тыс. руб.) и инженеров-конструкторов / инженеров-проектировщиков (+15%, до 100,9 тыс. руб.).

Самые высокие зарплаты предлагали DevOps-инженерам (234,5 тыс. руб.), главным инженерам проекта (152,2 тыс. руб.), инженерам ПТО / инженерам-сметчикам (120,2 тыс. руб.), сетевым инженерам (110,3 тыс. руб.) и инженерам ПНР (102,4 тыс. руб.).

«На фоне снижения спроса на инженеров, который идет в тренде “охлаждения” всего рынка труда, работодатели сохраняют положительную динамику прироста предлагаемых зарплат, что косвенно свидетельствует о сохранении сложной ситуации с инженерными кадрами, — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru. — В условиях сохранения высокой ключевой ставки и жесткой денежно-кредитной политики планы и ожидания по развитию многих производственных предприятий в начале 2025 г. были поставлены на пересмотр, это отразилось и на спросе на кадры, но продолжение использования зарплатного инструмента в рекрутинге говорит о сохранении потребности в конкуренции за лучших высококвалифицированных инженеров».

«Мы наблюдаем сохранение нехватки квалифицированных инженеров, — отметил генеральный директор группы компаний «Элементум Технолоджис», партнер конструкторского бюро «Элементум Лаб» Вадим Тымчик. — Мы видим несколько причин. Во-первых, устаревшая образовательная система. Многие программы обучения не адаптированы под современные технологии проектирования и инженерного моделирования. Большинство опрашиваемых нами выпускников инженерных вузов считают, что их знания не соответствуют реальным требованиям работодателей. Вторая причина — зарплаты. Они растут, но в регионах они на 30-50%, а то и почти вдвое меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Еще одна проблема — низкие зарплаты на старте: средняя начальная зарплата выпускника-инженера — 45 тыс. руб. против 95 тыс. руб. в ИТ. Третья причина, которую мы наблюдаем, — отсутствие карьерных перспектив. Лишь 25% молодых инженеров видят возможность карьерного роста в профессии: 40% выпускников инженерных направлений уходят в другие сферы (ИТ, финансы, торговля и т.д.)».