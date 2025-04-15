ГК X-Com продлевает партнерство с компанией Depo Computers

Группа компаний X-Com объявила о партнерстве с компанией Depo Computers, российским разработчиком, производителем и поставщиком высокотехнологичных продуктов и решений в сфере информационных технологий.

ГК X-Com является сертифицированным партнером Depo Computers по поставкам российского серверного оборудования и персональных устройств Depo, в том числе из реестра Минпромторга.

«Серверное оборудование и персональные устройства – одно из приоритетных направлений X-Com, в котором у нашей компании накоплена уникальная, многолетняя экспертиза. Сейчас все больше организаций переходит на использование российского оборудования, а мы стремимся предлагать заказчикам передовые отечественные решения. Depo Computers является одним из лидеров как технологически, так и по доступному ассортименту оборудования», – сказал Аркадий Молокин, руководитель отдела проектного оборудования ОПМ ГК X-Com.

«Компания Depo Computers и ГК X-Com активно взаимодействуют в области импортозамещения в сфере информационно-коммуникационных технологий. Благодаря сотрудничеству Depo Computers и X-Com была осуществлена первая поставка российских серверов Depo Storm 3500 на базе процессоров Gen 4/Gen 5. Деятельность компании Depo Computers отличается инновационным подходом, высокой адаптивностью к современным рыночным условиям и масштабностью реализованных проектов. Компания активно работает в сегменте B2B, осуществляя поставки ИТ – оборудования государственным заказчикам и крупным коммерческим предприятиям», – отметила Юлия Тарасова, директор департамента маркетинга Depo Computers.

ГК X-Com и Depo Computers сотрудничают с 2022 г., ГК X-Com является авторизованным партнером Depo Computers.