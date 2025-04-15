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ИТ-служба Benecom улучшила бизнес-показатели c cb системой на базе ITSM 365

C 2022 г. ИТ-аутсорсинговая компания Benecom выстраивает сервисное обслуживание клиентов на основе платформы ITSM 365, заменив самописное решение.

За первые два года использования специализированной ITSM-системы удалось снизить долю инцидентов в среднем с 17 до 2,5% от числа обращений, распределить зоны ответственности между специалистами, ввести мониторинг работы сервисных служб, сформировать детальную базу знаний. Также существенно вырос уровень сервиса: до внедрения service desk доля заявок с соблюдением SLA составляла 70%, после перехода — 98%.

По сообщению представителей Benecom, в 2024 г. на основе проработки состава сервисов в компании внедрили системный подход к управлению ценообразованием. Этот подход позволил провести массовую актуализацию цен всего за 2 месяца.

«Такая скорость стала возможной благодаря сбору аргументационной базы для обоснования изменений на основе данных системы ITSM 365 и индивидуальному подходу к сопровождению клиентов», — сказал Иван Луганский, коммерческий директор компании Benecom.

Актуализация цен и ведение проектов по перестройке клиентских активов в service desk системе помогли увеличить средний чек на 12-13%, а в некоторых случаях — до 30%.

Наряду с ростом рентабельности клиентов, в Benecom отметили улучшение показателей качества сервиса за 2024 г. 99% типовых обращений теперь решается в течение 15 минут. Также выросла доля оцененных заявок — с 20 до 25%.

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