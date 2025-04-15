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Каждый третий россиянин приукрашивает свои способности в резюме

Значительная часть соискателей склонна к преувеличениям в резюме и во время собеседований при приеме на работу из-за попыток выделиться на фоне конкурентов. Каждый третий так или иначе приукрашивает информацию о себе, чтобы трудоустроиться на более выгодных основаниях, говорят данные опроса «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование». Об этом CNews сообщили представители АО «АльфаСтрахование».

Чаще всего опрошенные врут о своих профессиональных обязанностях. 52% соискателей, особенно на начальных этапах карьеры, могут описывать свои задачи в более выигрышном свете. Например, 37% заявляли, что занимались руководством проектами, хотя фактически их роль была гораздо менее значимой.

34% неоднократно «расширяли» круг своих обязанностей. А 28% даже сообщали недостоверную информацию о профессиональном обучении.

Нередко соискатели намеренно лукавят о навыках пользования ПК. Чаще всего – в 57% случаев – указывают, что уверенно пользуются Excel, хотя на практике имеют лишь базовые навыки использования программы. 48% пытались преподносить себя, как уверенного пользователя новых технологий и даже специалиста в области программирования при отсутствии нужного опыта и квалификации.

29% опрошенных завышали уровень знания иностранных языков. В частности, базовый уровень выдавали за умение свободно общаться, не придавая значения тому, что это может стать проблемой в работе.

Коммуникационные способности и умение работать в команде – это еще одна сфера, где соискатели часто преувеличивают. 21% пытались представить себя как людей, обладающих выдающимися лидерскими качествами и способных эффективно взаимодействовать с другими. 17% позиционировали себя на собеседованиях как целеустремленных и мотивированных к обучению сотрудников, хотя таковыми не являлись.

Ложь в резюме и на собеседованиях вскрывалась у респондентов не всегда. 71% опрошенных смогли работать даже с преувеличенными данными, так как для новой работы не потребовалось проявлять их в полной мере. Уволиться пришлось 13% участников исследования, так как соответствовать заявленным характеристикам не получилось. 11% прошли обучение, чтобы обман не вскрылся.

1% рассказали, что вранье в резюме привело к негативным отзывам от работодателей, после чего пришлось восстанавливать репутацию.

Участие в опросе приняли 1333 человека.

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