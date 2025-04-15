Все больше родителей — за раннее трудоустройство подростков

Все больше родителей высказываются за ранее приобщение к труду своих детей: 4 из 10 считают, что ребенок может начать подрабатывать с 14 лет. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 родителей детей в возрасте от 7 до 16 лет. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

4% родителей считают, что ребенок может начинать работать до 12 лет, а 9% допускают труд с 12-13 лет. Наиболее распространено мнение, что подработка возможна с 14-15 лет (39%). 26% россиян поддерживают трудоустройство с 16-17 лет, а каждый восьмой (12%) уверен, что работать можно только с 18 лет. Еще 7% полагают, что подросток не должен работать до получения профессии.

Отцы чаще считают, что начинать работать можно с 14 лет (41%), тогда как среди матерей примерно поровну тех, кто за включение в трудовую деятельность с 14 (36%) и с 16 лет (34%).

Все больше родителей поддерживают раннюю социализацию подростков: доля тех, кто считает допустимым труд до наступления 16 лет, выросла на 8 п.п. за год Эти тенденции находят отражение и в законодательстве — недавно принятые поправки к ТК закрепляют право работодателей привлекать детей с 14 лет к работе в выходные на летних каникулах.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 358

Время проведения: 6-11 апреля 2025 г.

Исследуемая совокупность: родители детей 7-16 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.