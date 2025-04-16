Более четверти российских предпринимателей готовы сотрудничать с иностранными брендами в случае их возвращения
Позитивнее всего к возвращению «иностранцев» относятся молодые предприниматели возрастом до 34 лет — 49% считают это положительным трендом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного банком «Точка» с участием бизнес-клуба «Реформа». Аналитики опросили более 500 руководителей малого и микробизнеса. Об этом CNews сообщили представители банка «Точка».
Половина предпринимателей не понимают, чего ожидать, если бренды вернутся
52% российских предпринимателей считают, что возможное возвращение зарубежных компаний в страну — это неоднозначный тренд. Однако 32% респондентов все же видят в этом позитивную тенденцию и всего 9% настроены к такой перспективе негативно.
Ппозитивнее всего к возвращению «иностранцев» относятся молодые предприниматели возрастом до 34 лет — 49% считают это положительным трендом и только 3% — негативным. А вот бизнесмены старше 55 лет меньше всего хотят снова видеть в России заграничные бренды — 13% уверены, что это негативный тренд.
Выгода превыше всего — более четверти предпринимателей готовы сотрудничать с иностранными компаниями только на выгодных для них условиях
27% российских предпринимателей готовы сотрудничать с вернувшимися компаниями, запускать совместные проекты и франшизы, но только в зависимости от того, насколько выгодными будут условия. Такой ответ чаще выбирали москвичи (19%), чем представители других регионов (29%).
При этом 23% опрошенных склоняются к тому, чтобы отказаться от такого сотрудничества, потому что они сосредоточены на развитии собственного бизнеса, а 18% уверены, что откажутся, поскольку строят исключительно отечественный бренд. Причем чаще такой принципиальный ответ дают жители других регионов (20%), чем предприниматели из Москвы и Санкт-Петербурга (13% и 14% соответственно).
Что стало с бизнесом, когда все ушли
26% российских предпринимателей ощутили негативные последствия, когда иностранные компании ушли с рынка — они столкнулись с дефицитом товаров и услуг и из-за этого не могли удовлетворять все потребности своих клиентов. Причем чаще такой эффект ощущали женщины-предприниматели — 31% опрошенных женщин ответили так, и 25% мужчин.
Еще 20% предпринимателей столкнулись с трудностями в обеспечении поставок, потому что партнеры, с которыми они сотрудничали, перестали работать в России. Однако об этом чаще говорят бизнесмены из Москвы (26%), чем из других регионов (15%)
При этом часть предпринимателей отметили положительные последствия. Так, 18% опрошенных считают, что уход зарубежных компаний открыл возможности для местных производителей: они смогли вовремя среагировать, предложить похожие продукты и за счет этого занять свободные теперь ниши.
Еще 18% заметили, что клиенты после ухода иностранных брендов сами начали искать альтернативы и чаще интересоваться локальными продуктами, а это уже открыло новые возможности для бизнеса. Причем такой эффект в большей мере отмечают владельцы бизнесов с оборотом 60 млн рублей и выше (30%).
Еще 41% респондентов считают, что уход зарубежных брендов никак не повлиял на их бизнес.