Более четверти российских предпринимателей готовы сотрудничать с иностранными брендами в случае их возвращения

Позитивнее всего к возвращению «иностранцев» относятся молодые предприниматели возрастом до 34 лет — 49% считают это положительным трендом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного банком «Точка» с участием бизнес-клуба «Реформа». Аналитики опросили более 500 руководителей малого и микробизнеса. Об этом CNews сообщили представители банка «Точка».

Половина предпринимателей не понимают, чего ожидать, если бренды вернутся

52% российских предпринимателей считают, что возможное возвращение зарубежных компаний в страну — это неоднозначный тренд. Однако 32% респондентов все же видят в этом позитивную тенденцию и всего 9% настроены к такой перспективе негативно.

Ппозитивнее всего к возвращению «иностранцев» относятся молодые предприниматели возрастом до 34 лет — 49% считают это положительным трендом и только 3% — негативным. А вот бизнесмены старше 55 лет меньше всего хотят снова видеть в России заграничные бренды — 13% уверены, что это негативный тренд.

Выгода превыше всего — более четверти предпринимателей готовы сотрудничать с иностранными компаниями только на выгодных для них условиях

27% российских предпринимателей готовы сотрудничать с вернувшимися компаниями, запускать совместные проекты и франшизы, но только в зависимости от того, насколько выгодными будут условия. Такой ответ чаще выбирали москвичи (19%), чем представители других регионов (29%).

При этом 23% опрошенных склоняются к тому, чтобы отказаться от такого сотрудничества, потому что они сосредоточены на развитии собственного бизнеса, а 18% уверены, что откажутся, поскольку строят исключительно отечественный бренд. Причем чаще такой принципиальный ответ дают жители других регионов (20%), чем предприниматели из Москвы и Санкт-Петербурга (13% и 14% соответственно).

Что стало с бизнесом, когда все ушли

26% российских предпринимателей ощутили негативные последствия, когда иностранные компании ушли с рынка — они столкнулись с дефицитом товаров и услуг и из-за этого не могли удовлетворять все потребности своих клиентов. Причем чаще такой эффект ощущали женщины-предприниматели — 31% опрошенных женщин ответили так, и 25% мужчин.

Еще 20% предпринимателей столкнулись с трудностями в обеспечении поставок, потому что партнеры, с которыми они сотрудничали, перестали работать в России. Однако об этом чаще говорят бизнесмены из Москвы (26%), чем из других регионов (15%)

При этом часть предпринимателей отметили положительные последствия. Так, 18% опрошенных считают, что уход зарубежных компаний открыл возможности для местных производителей: они смогли вовремя среагировать, предложить похожие продукты и за счет этого занять свободные теперь ниши.

Еще 18% заметили, что клиенты после ухода иностранных брендов сами начали искать альтернативы и чаще интересоваться локальными продуктами, а это уже открыло новые возможности для бизнеса. Причем такой эффект в большей мере отмечают владельцы бизнесов с оборотом 60 млн рублей и выше (30%).

Еще 41% респондентов считают, что уход зарубежных брендов никак не повлиял на их бизнес.

Ответ на вопрос «Как повлиял уход зарубежных брендов на ваш бизнес?», можно было выбрать несколько вариантов

Ответ на вопрос «Каково ваше мнение о возвращении зарубежных брендов — это позитивный или негативный тренд?»