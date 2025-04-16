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«Инфосистемы Джет» и Yandex Cloud открыли лабораторию GPT-решений

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» и облачный провайдер Yandex Cloud объявили о старте совместного проекта — JET & YandexGPT Lab, первой лаборатории по разработке и тестированию GPT-решений для бизнеса. Эксперты лаборатории помогут компаниям реализовать пилотные проекты с применением YandexGPT и других технологий Yandex Cloud. В проекте уже подтвердили участие несколько крупных промышленных, нефтегазовых компаний и банков.

В лаборатории можно разработать и протестировать большую языковую модель для одной из более 60 бизнес-задач. Например, это может быть подготовка скриптов для отдела продаж, поиск информации в проектной документации, разработка стратегий энергопотребления, подготовка сценариев тестирования, создание маркетинговых материалов и многие другие сценарии.

Эксперты «Инфосистемы Джет» помогут компаниям продумать архитектуру решения, обучить модель на данных заказчика, протестировать работу технологии и оценить результаты пилотного проекта. Yandex Cloud предоставит гранты на использование YandexGPT, а также поможет оценить потенциальную техническую реализацию проекта и дать рекомендации по оптимизации работы технологии. Лучшие решения с доказанной эффективностью компании предложат рынку.

Команда «Инфосистемы Джет» имеет практический опыт применения YandexGPT как в проектах для клиентов, так и в собственном бизнесе. Так, в 2024 г. с помощью больших языковых моделей компания автоматизировала ответы на запросы в сервисный центр и снизила нагрузку на сотрудников технической поддержки на 22%. Для крупных компаний в «Инфосистемы Джет» разработали интеллектуальный поиск по внутренней документации и умного помощника для поддержки пользователей.

«Расходы компаний на решения на базе генеративного ИИ увеличиваются, но на российском рынке все еще мало публичных примеров применения этих технологий в задачах бизнеса. Во многом это связано с тем, что на рынке не так много специалистов, которые умеют работать с большими языковыми моделями. Наша лаборатория призвана устранить этот технологический барьер. В течение первого года мы планируем реализовать 10 пилотных проектов (MVP) и продемонстрировать практическую ценность этих технологий для разных отраслей. В дальнейшем мы будем увеличивать темпы разработки», — сказал Антон Чикин, главный конструктор лаборатории «Инфосистемы Джет».

«ML-сервисы — одно из стратегических направлений бизнеса Yandex Cloud. Запуск совместной лаборатории с компанией “Инфосистемы Джет” является важным шагом в развитии сотрудничества с нашим ключевым партнером. С помощью этого проекта мы помогаем развитию экспертизы в области машинного обучения в крупных компаниях, делаем эти технологии более доступными для бизнеса. Продукты Yandex Cloud будут использовать в прикладных задачах компаний из разных отраслей — от промышленности до финтеха», — отметил Александр Машика, руководитель направления по работе с ключевыми партнерами Yandex Cloud.

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