МТС завершила основной этап формирования ИТ-вертикали

МТС объявила о завершении основного этапа формирования ИТ-вертикали в рамках трансформации корпоративной структуры группы. Все ключевые активы в области информационных технологий: «МТС Digital», «МТС Cloud», «Big Data МТС», MTS AI, Visionlabs – объединены в технологическую компанию «МТС Web Services» (MWS). Новую структуру возглавил Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС, курировавший процесс технологической трансформации компании из телком-оператора в цифровую экосистему.

«МТС Web Services» будет предоставлять рынку ИТ-услуги, начиная с ИИ-сервисов и заканчивая инфраструктурой – облачными и платформенными решениями под разные задачи бизнеса. На первом этапе MWS масштабирует продукты из стратегической линейки, большинство из которых доступны как в облаке, так и для развертывания на инфраструктуре заказчика: ИИ-сервисы: большая языковая модель Cotype и ее облегченная версия Cotype Nano, ассистент разработчика Kodify 2, ИИ-сервис речевой аналитики WordPulse, платформы синтеза и распознавания речи Audiogram, детектор запрещенного контента, решения для биометрической верификации, дипфейк-детекции и сервис для распознавания медицинских снимков от Visionlabs; платформенные решения: MWS GPT – для управления LLM-моделями, MWS Octapi – для бесшовной интеграции сервисов, MWS SUNQ – для удаленного тестирования мобильных приложений и сайтов, MWS Tables – для создания приложений без кода на основе таблиц, MWS Data – для хранения, преобразования и визуализации данных, MWS Container Platform – платформа контейнеризации для разработки и эксплуатации приложений в масштабах Enterprise, а также платформа для разработки ПО; облачные продукты и сервисы: ИИ-облако, объединяющее инфраструктуру с GPU и инструменты для работы с ML и LLM, импортозамещенное облако – виртуальная инфраструктура на российском ПО и оборудовании, а также собственная публичная облачная платформа.

Направления бизнеса «МТС Web Services» возглавят: Денис Филиппов (в 2022-2025 гг. – CEO SberDevices) – искусственный интеллект, Игорь Зарубинский (вице-президент по развитию инфраструктуры МТС) – развитие облачных сервисов и цифровых продуктов, Оксана Воробьева (ранее – генеральный директор «МТС Digital») – операционное управление, Вячеслав Грачев (ранее – директор департамента управления технологиями МТС) – развитие технологий.

Завершающий этап трансформации MWS состоится в конце мая, тогда в структуру компании перейдут ЦОДы.

«Мы строим бигтех, играя вокруг трех ключевых трендов – искусственного интеллекта, облаков и платформ. В наших продуктах мы глубоко интегрировали экспертизу по каждому из этих направлений и, убедившись в эффективности решений внутри экосистемы, готовы кастомизировать их под внешних заказчиков. Уже в этом году по ряду новых платформ мы рассчитываем выйти на выручку до 1 млрд рублей», – сказал генеральный директор «МТС Web Services» Павел Воронин.