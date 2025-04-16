Студенты ИТМО начнут карьеру в игровой индустрии во время учебы — университет заключил соглашение с WATT Studio

Студия по производству игр и анимации WATT Studio и университет ИТМО в Санкт-Петербурге подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Теперь студенты вуза смогут работать над реальными кейсами, а бизнес — привлекать молодых специалистов, тестировать свежие идеи и участвовать в подготовке кадров, востребованных в индустрии. Об этом CNews сообщили представители WATT Studio.

Выпускникам часто сложно сразу же найти хорошую работу: работодателям нужен опыт, а у молодых специалистов его просто нет. В результате перспективные кандидаты не могут сразу выйти на рынок, а индустрия продолжает испытывать нехватку квалифицированных кадров.

Новый формат взаимодействия между университетом и студией WATT помогает решить эту проблему. Уже во время учебы студенты смогут работать с реальными задачами, погружаться в производственные процессы и пополнять портфолио кейсами, которые интересны потенциальным работодателям.

«Важно, чтобы у студентов была возможность применять полученные в вузе знания в условиях, максимально приближенных к реальной работе. Когда выпускники уже имеют опыт решения задач от бизнеса, у них нет проблем с трудоустройством — их приглашают на работу еще до окончания учебы», — отметили представители WATT Studio.

Такой формат сотрудничества дает преимущества всем участникам. Студенты накапливают практический опыт, учатся работать с брифами и запросами бизнеса, получают доступ к реальным проектам и увеличивают свои шансы на успешное трудоустройство. Университет укрепляет связь с индустрией, делая образовательный процесс максимально прикладным, а также повышает процент выпускников, нашедших работу по специальности. Для WATT Studio это возможность привлечь свежие идеи, протестировать гипотезы в безопасной среде и сформировать пул талантливых специалистов, уже знакомых с реальными задачами игровой индустрии.

«Мы не просто передаем кейсы студентам, мы даем им шанс стать частью индустрии. Наша цель — создать условия, при которых молодые специалисты не будут искать работу, а смогут выбирать из предложений», — сказали представители WATT Studio.

В отличие от разовых совместных проектов, это соглашение не имеет срока действия. Партнерство уже стартовало, и первые проекты студентов будут представлены WATT Studio в ближайшие месяцы.