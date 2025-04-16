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«Т1» масштабирует опыт подготовки ИТ-кадров на Белоруссию

Нехватка ИТ-специалистов побуждает технологические компании переходить от конкуренции за опытных работников к «выращиванию» собственных кадров. В ответ на вызовы рынка «Т1» целенаправленно инвестирует в развитие молодых талантов – школьников, студентов и начинающих специалистов. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

«Итоги 2024 г. наглядно демонстрируют эффективность системного подхода в работе с молодежью. Так, например, наши образовательные инициативы для начинающих специалистов – «Открытые школы» и «ИТ-лагерь «Т1»» – стали для холдинга важным «поставщиком» кадров: из более чем 3700 участников более 700 присоединились к команде. Вся цепочка — от обучения до стажировок — позволила нам за год принять на работу более тысячи молодых сотрудников», — отметила Екатерина Рождественская, директор по развитию регионов ИТ-холдинга «Т1».

«Т1» выступил стратегическим партнером премии. В номинации «Событие», которую поддержал холдинг, были отмечены лучшие HR-проекты по организации корпоративных мероприятий.

Свой опыт системной подготовки кадров «Т1» теперь применяет и масштабирует в Белоруссии, где уже запущены первые инициативы. Например, из 44 белорусских студентов, прошедших обучение в «Открытых школах», почти половина — 21 участник — получили рекомендацию к трудоустройству. Одновременно с запуском образовательных проектов холдинг усиливает команду в стране: планируется, что к концу 2025 г. ее численность увеличится до более чем 500 сотрудников.

«Столкнувшись с дефицитом кадров на рынке, мы стали работать с молодыми талантами на перспективу. Нам удалось создать целую систему, чтобы растить специалистов буквально со школьной скамьи. Это не просто способ закрыть актуальные вакансии, а возможность сформировать сообщество профессионалов, готовых вместе с «Т1» развиваться и реализовывать смелые идеи», — сказала Екатерина Рождественская.

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