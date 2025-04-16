В SkillStaff рассказали, где живут самые высокооплачиваемые айтишники

Платформа гибкой занятости SkillStaff проанализировала около 12 тыс. активных резюме ИТ-специалистов на своей платформе. Целью исследования было изучить ИТ-кадры на платформенной занятости в российских регионах: специалисты от ИТ-компаний для проектов заказчиков, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Города-лидеры

По данным SkillStaff, в топ-10 городов по числу ИТ-специалистов, ищущих заказчиков через платформу, вошли: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ульяновск, Новосибирск, Казань, Таганрог, Омск и Нижний Новгород.

По сравнению с прошлым годом, Ростов-на-Дону поднялся на две позиции, обогнав Ульяновск, который занимал третье место. В 2025 г. Нижний Новгород вошел в первую десятку, сместив из списка Екатеринбург.

«Сегодня компании пересматривают свои HR-модели, многие процессы передают на внешних исполнителей. ИТ-специалисты, в свою очередь, все чаще выбирают гибкие формы занятости, позволяющие свободно управлять своим временем и выбирать проекты для работы. Мы проанализировали резюме более 12 тыс. специалистов из 260 городов и видим, что гибкие форматы работы популярны как в крупных, так и в малых городах, - сказал Никита Шабашкевич, CEO и основатель SkillStaff.

Самые высокие ставки – в мегаполисе

Средняя ставка платформенных ИТ-специалистов из топ-10 городов составляет 2508 руб. в час. Самый высокий средний тариф зафиксирован у специалистов из Москвы

(2700 руб./час) и Нижнего Новгорода (2641 руб./час). В 2024 г. лидером по высоким средним ставкам стал Новосибирск – 3295 руб. в час.

Самый низкий средний тариф наблюдается на услуги ИТ-экспертов из Таганрога (2275 руб./час). В прошлом году минимальный показатель был у ИТ-специалистов из Ульяновска и составил 2696 руб./час.

Самая большая средняя ставка системных аналитиков установлена в Москве (2935 руб./час) и Казани (2836 руб./час), а у Java-разработчиков – в Нижнем Новгороде (2893 руб./час) и Новосибирске (2860 руб./час).

Удаленка на пике

Согласно исследованию, большинство специалистов с гибкими моделями работы выбирают дистанционную занятость. ИТ-сотрудники из Нижнего Новгорода и Ульяновска предпочитают удаленный формат работы в 99% случаев. Гибридный график чаще рассматривают эксперты из Москвы (7%), а работу в офисе – из Санкт-Петербурга (2%).

Омск – самый молодежный город

Средний возраст ИТ-специалистов гибкой занятости составляет 31 год. При этом, в Новосибирске установлен максимальный средний возраст (34 года), а в Ульяновске – минимальный (29 лет).

Большинство ИТ-специалистов в возрасте от 18 до 29 лет проживают в Омске (37%) и Ульяновске (25%). Среди специалистов 30-39 лет наибольшая доля зафиксирована в Омске и Таганроге (по 22% в каждом городе).

В возрастном диапазоне 40-49 лет лидируют Москва (8%) и Новосибирск (7%). При этом Новосибирск занимает первое место по количеству специалистов старше 50 лет (4%), на втором – Нижний Новгород (3%).

От стажеров до экспертов

Исследование показало, что в Ульяновске находится наибольшее число ИТ-специалистов гибкой занятости с опытом работы до 3 лет. Таганрог отличается по количеству профессионалов со стажем от 3 до 5 лет, а Нижний Новгород – от 5 до 10 лет. Казань лидирует по резюме кандидатов с опытом от 10 до 15 лет, а Москва – от 15 до 20 лет.

В Москву – за сеньорами, в Ульяновск – за миддлами

Большинство специалистов гибкой занятости с высокой квалификацией (Middle+, Senior, Lead) находятся в Москве (82% от всех резюме специалистов города). В 2024 г. этот показатель составлял 72%, а первенство занимал Новосибирск (74%).

По количеству ИТ-экспертов уровня Middle+ лидируют Омск (40%) и Таганрог (37%), а уровня Senior – Москва (50%) и Новосибирск (46%). Больше всего профессионалов грейда Lead проживают в Москве и Нижнем Новгороде – одинаковый показатель 5%.

В 2025 г. Ульяновск сохраняет лидерство по доле ИТ-специалистов среднего уровня (Middle) с показателем в 40%. Однако по сравнению с 2024 г. количество таких специалистов сократилось на 10%. На второй позиции остался Таганрог с показателем 31%. В 2024 г. он делил место с Казанью: одинаковый показатель в 38%.

Наибольшее количество ИТ-специалистов с минимальным опытом работы (Junior, Junior+) зафиксировано в Ульяновске и Новосибирске (по 3%). Единственным городом из топ-10, в котором отсутствуют резюме работников этих грейдов, стал Нижний Новгород.

В Москву – за системными аналитиками, в Питер – за Java-разботчиками

Согласно данным SkillStaff, большинство системных аналитиков проживает в Москве, Краснодаре, Казани и Нижнем Новгороде, а Java-разработчиков – в Санкт-Петербурге, Ульяновске, Новосибирске и Омске. Аналогично показателю прошлого года, в 2025 г, Ростов-на-Дону лидирует по числу Python-разработчиков, а в Таганроге больше всего фронтенд-разработчиков.

Доля женщин в ИТ выше всего в Ульяновске (21%), на втором месте – Омск (20%), на третьем – Санкт-Петербург (17%).