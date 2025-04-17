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Билайн увеличивает долю в Voca-Tech и укрепляет позиции на рынке голосовой аналитики

Билайн объявляет о приобретении 44% долей в уставном капитале ООО «Вока-тек», ведущего российского разработчика решений в области речевой аналитики и мониторинга взаимодействия персонала с клиентами. Ранее в компанию инвестировал венчурный фонд «Хайв», также принадлежащий билайну, который сохраняет 20% долю. Таким образом, совокупная доля владения составит 64%.

ООО «Вока-тек» является разработчиком инновационного решения на базе аудиобейджа — носимого устройства, фиксирующего диалог между сотрудником и клиентом, — а также программного обеспечения, включающего автоматическое распознавание речи и аналитическую платформу с гибкой системой представления и визуализации данных. Продукты компании успешно применяются более чем в 50 организациях, включая клиентов из корпоративного сегмента и государственных заказчиков билайна. Аудиобейджи Voca-Tech позволяют отслеживать сотни параметров качества взаимодействия с клиентом, формировать аналитику и обучающие рекомендации для сотрудников.

Коммерческое сотрудничество между билайном и Voca-Tech началось в 2021 году и подтвердило высокий спрос со стороны бизнеса, эффективность интеграции решений и потенциал масштабирования. Продукты Voca-Tech уже интегрированы с системой ASR (Automatic Speech Recognition) билайн, а их дистрибуция осуществляется силами корпоративных команд оператора.

Расширение доли владения позволит билайну:


  • укрепить позиции на рынке речевой аналитики;
  • усилить присутствие Voca-Tech в существующих отраслях, а также выйти в такие новые вертикали как HoReCa, госсектор, промышленность и логистика;
  • масштабировать совместные продукты и предлагать их клиентам как в составе телеком-решений, так и в виде независимых сервисов;
  • интегрировать возможности голосовой аналитики с системами видеонаблюдения и видеоаналитики билайн;
  • развивать ИИ-инструменты на стыке клиентского опыта, контроля качества и безопасности.


Сергей Анохин, генеральный директор билайна: «Мы видим устойчивый спрос со стороны бизнеса и государственных организаций на решения, которые позволяют повышать качество обслуживания и управлять эффективностью персонала. Расширение нашего участия в Voca-Tech — это логичный шаг для билайна: мы последовательно усиливаем позиции в перспективных цифровых сегментах за пределами классического телекома. Объединяя экспертизу в телекоммуникациях, речевой аналитике и искусственном интеллекте, мы создаем сервисы нового поколения — полезные, легко масштабируемые и ориентированные на реальную ценность для клиентов».

Бэлла Муталлапова, генеральный директор, сооснователь Voca-Tech: «Мы видим большой потенциал в более глубокой интеграции с билайном, которую открывает этот этап сделки. Уверена, что масштаб бизнеса и профессионализм команды партнёра усилят наши продуктовые и маркетинговые возможности, укрепив лидирующие позиции на рынке. Объединяя это с нашей экспертизой по полному, локализованному в России циклу разработки и производства высокотехнологичных решений, мы сможем и дальше предлагать клиентам максимальный уровень надежности, качества и функциональности».

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