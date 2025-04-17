Comindware и Agizo объявили о стратегическом партнерстве для развития рынка low-code-решений в Белоруссии

Компания Comindware, российский разработчик low-code-платформы для управления бизнес-процессами, и белорусская компания Agizo, эксперт в области цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, объявили о заключении стратегического партнерства. Сотрудничество направлено на продвижение передовых технологий управления бизнес-процессами и low-code-решений на белорусском рынке.

Партнерство позволит объединить low-code-платформу Comindware Platform с экспертизой Agizo в области цифровизации процессов, автоматизации форм и интеграции систем. Благодаря этому сотрудничеству белорусские компании смогут получить доступ к инновационным решениям, которые помогут им ускорить цифровую трансформацию бизнеса, оптимизировать рабочие процессы и повысить эффективность.

«Мы рады объявить о партнерстве с компанией Agizo, которая обладает сильной экспертизой в цифровизации бизнес-процессов на белорусском рынке, — отметил Виталий Шпак, генеральный директор Comindware. — Это партнерство является важным шагом в развитии нашего сотрудничества с белорусскими организациями. Мы уже успешно взаимодействуем с Белорусским национальным техническим университетом и Брестским государственным техническим университетом в образовательной сфере, а сейчас благодаря сотрудничеству с Agizo создаем для выпускников и специалистов возможность применить полученные знания на практике. Теперь белорусские компании смогут не только обучать сотрудников современным подходам к управлению бизнес-процессами, но и внедрять эти технологии в свою деятельность».

«Партнерство с Comindware позволит нам обеспечить наших клиентов в Беларуси еще более мощными и гибкими инструментами для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, — сказал Алексей Граков, руководитель Agizo. — Я рад, что теперь мы сможем предложить белорусским компаниям передовую экспертизу в создании процессных low-code-приложений, объединив наши локальные знания с технологиями Comindware. Такой подход уже доказал свою эффективность в России, позволяя существенно экономить время и ресурсы. Уверен, что как частный, так и государственный сектор Республики Беларусь сильно выиграют от внедрения этих решений, особенно в условиях роста спроса и цен на разработчиков. Кроме самой платформы Comindware мы ждем с нетерпением старта продаж Comindware CRM — продукта, который помогает структурировать продажи как до заключения Сделки, так и после нее. Многие бизнесы используют CRM как записные книжки, но Comindware CRM — это возможность создать полностью цифровой регламент работы. Данный подход позволяет автоматизировать работу на всех этапах и легко его менять по мере изменений в бизнесе без привлечения программистов».

Специалисты Agizo помогают организациям выявлять детали устоявшихся процессов, переводить их в цифровой вид с использованием нотации BPMN 2.0 и делать прозрачными для всех участников и руководства.

Партнерство Comindware и Agizo будет способствовать более широкому внедрению low-code-технологий в белорусских компаниях и организациях. Это особенно актуально в условиях цифровой трансформации и растущей потребности в быстрой и гибкой автоматизации бизнес-процессов.