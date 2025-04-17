CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Интернет Веб-сервисы
|

«Делимобиль» нарастил выручку от B2B-каршеринга и расширил линейку тарифов для бизнеса

«Делимобиль», оператор каршеринга, увеличил выручку от B2B-направления на 44% в I квартале 2025 г. С января по март 2025 г. количество корпоративных клиентов продукта выделенного парка (аренда от 30 дней) увеличилось втрое, а объем долгосрочных аренд вырос в 2,5 раза, что свидетельствует о растущем интересе бизнеса к альтернативным решениям вместо традиционного лизинга. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

«Делимобиль» расширил линейку тарифов для долгосрочной аренды: теперь клиентам доступны три гибких варианта. Тариф «Фикс» включает фиксированную ежемесячную плату за аренду с доплатой за фактический пробег — он подходит компаниям с непрогнозируемым объемом поездок. Тариф «Пакет» включает предоплаченный километраж и предназначен для компаний, которые постоянно используют авто. Новый продукт «Навсегда» позволяет выкупить машину в собственность посредством ежемесячных платежей в течение трех лет.

«Делимобиль» предоставляет услуги более чем 10 тыс. юридических лиц из различных индустрий. B2B-продукты включают выделенный парк — долгосрочную аренду машин (от 30 дней и более) и корпоративный каршеринг — оплату поездок для сотрудников.

Активнее всего B2B-продуктами каршеринга пользуются компании и предприниматели, работающие в сферах строительства, транспорта, логистики и продаж. Самые популярные сценарии использования автомобилей для бизнеса — поездки на деловые встречи и рабочие объекты, а также перевозка грузов. Более половины корпоративных клиентов выбирают в долгосрочную аренду эконом-модели, в основном европейские и корейские. Также популярностью пользуются грузовики: в парке «Делимобиля» есть фургоны Ford Transit и Sollers Atlant, том числе с длинной базой.

В каршеринге для бизнеса пользователям доступны любые машины в категориях от эконома до бизнеса и грузового.

Артем Кузьмичев, директор департамента корпоративных продаж «Делимобиля»: «В текущих условиях компании особенно ценят гибкость и предсказуемость расходов: бизнес массово переходит к гибким арендным решениям. Выделенный парк позволяет компаниям не только значительно снизить транспортные расходы, но и сохраняет важнейшее конкурентное преимущество — возможность мгновенно адаптировать автопарк под изменяющиеся задачи. Клиенты получают готовое решение «под ключ» без забот об обслуживании, а фиксированная заранее известная стоимость аренды становится дополнительной защитой. Используя свой масштаб и экспертизу, «Делимобиль» дает компаниям любой величины возможность оптимизировать транспортные расходы. И эффективность наших решений для бизнеса подтверждают высокие показатели – от роста количества выданных автомобилей до увеличения числа клиентов, которые активно пользуются B2B-продуктами. Каршеринг повышает мобильность сотрудников, позволяет арендовать машины под разные задачи».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская компания выпустит универсальный инструмент Java-программиста на замену иностранным. За ней стоят создатели Astra Linux и выходцы из Oracle

«Билайн» установил контроль над разработчиком интеллектуальных аудиобейджей

В России выделят особые частоты станциям, следящим за БПЛА

В США взорвался корпус завода по производству ракетных двигателей

Россияне хотят, чтобы ИИ проходил за них собеседование при устройстве на работу. Рекрутеры против

Власти задумали ограничить параллельный импорт. Приказ уже готов

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153