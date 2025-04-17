ГК Softline усиливает портфель ИИ-решений и планирует приобретение платформы DreamDocs

ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о планах подписать рамочное соглашение о приобретении 51% доли в компании DreamDocs, специализирующейся на разработке платформы для интеллектуальной обработки документов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

DreamDocs — это система автоматизации работы с документами всех типов, которая войдет в единую платформу управления знаниями в рамках направления AI-решений в контуре SL Soft и будет интегрирована с другими продуктами компании: Robin, Polymatica, «Преферентум», SOICA и Robovoice.

Платформа DreamDocs предназначена для автоматизации обработки любых документов: она распознает текст, извлекает ключевые данные, классифицирует, анализирует, сверяет и сравнивает документы, обеспечивает интеллектуальный поиск и безопасное хранение информации. DreamDocs не только обрабатывает все форматы документов, но способна и генерировать контент, например, проекты договоров и отчетов. В платформу встроен ИИ-ассистент, который консультирует сотрудников в чате на сайте или в корпоративном мессенджере. Решение доступно для установки в облаке и on-premise, легко интегрируется с ЭДО, CRM и другими источниками данных.

В 2024 г. размер полученных DreamDocs контрактов превысил 400 млн руб. Объединенный прогноз по выручке ИИ-направления SL Soft на 2025 г. после приобретения доли в компании превышает 1 млрд руб. при уровне рентабельности по EBITDA порядка 35%. Такой финансовый результат позволит обеспечить рост оборота данного направления более чем в два раза. После интеграции DreamDocs к команде SL Soft присоединятся порядка 50 специалистов.

По оценкам SL Soft, размер целевого рынка интеллектуальной обработки документов в России превышает 15 млрд руб. Мировой рынок сервисов интеллектуальной обработки документов относится к быстрорастущим – согласно отчету Verified Market Research, в 2024 г. он оценивался почти в $3 млрд с прогнозом роста до $16 млрд к 2031 г. при CAGR на уровне 28%.

«Решение DreamDocs радикально упрощает работу с документами любого типа: автоматически распознает, классифицирует и извлекает ключевую информацию из документов — от сканов и чертежей до цифровых файлов и писем, а ИИ-ассистент максимально качественно ответит на любой вопрос по содержанию документов и поможет быстро сформировать набор извлекаемой информации. Бизнес ценит скорость работы, возможность точного сравнения версий документов с редактированием результата, простоту внедрения, красивый и удобный интерфейс, где можно добавлять любые пользовательские действия. А настройки доступа подходят для компаний из самых разных отраслей экономики», — сказал Юрий Бабуров, сооснователь DreamDocs, технический директор SL Soft.

«На базе решений ИИ-направления SL Soft мы создаем платформу, которая по функциональности превосходит существующие на российском рынке аналоги — это настоящий прорыв в сфере интеллектуальной обработки документов. Интеграция DreamDocs с CRM, системами электронного документооборота, аналитикой, роботизацией бизнес-процессов и речевыми технологиями кардинально ускоряет и упрощает принятие управленческих решений. Это новый уровень развития бизнеса, где рутина уходит на второй план, а фокус смещается на стратегию и высокое качество работы с клиентами», — отметил Александр Аболмасов, генеральный директор SL Soft.

Планы по приобретению DreamDocs подтверждают выбранную M&A-стратегию ГК Softline, направленную на расширение портфеля собственных решений, рост капитализации и сохранение предпринимательской культуры в компаниях группы. В рамках соглашения предполагается, что значительная часть сделки будет оплачена акциями ПАО «Софтлайн», что минимизирует нагрузку на баланс компании. Данный подход позволяет интегрировать новые активы, обеспечивая гибкость условий сделки и прозрачную мотивацию менеджмента на достижение стратегических целей, а также создает основу для долгосрочного партнерства и совместного роста.