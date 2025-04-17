Okdesk запускает центр исследований сервисных компаний России

Okdesk запустил аналитический центр ЦИСК, который позволит более детально изучить отрасль сервисного обслуживания, в которой задействовано более 2 млн россиян.

Перед центром исследований сервисных компаний (ЦИСК) стоит задача устранить пробелы в данных, касающихся функционирования отрасли сервисного обслуживания оборудования, инфраструктуры и ПО в России. Кроме того, ЦИСК позволит более объективно оценить ситуацию в различных индустриях, которые сегодня обслуживают более сотни миллионов единиц техники по всей стране в более чем 1 млн компаний.

Сервисные компании — это преимущественно малый и микробизнес. Но есть и крупные организации с разветвленной сетью субпартнеров и численностью сотрудников более 10 тыс. По расчетам Okdesk в отрасли занято более 2 млн человек. Сервисные компании занимаются обслуживанием систем пожарной безопасности, ИТ-оборудования, медицинской техники, кассовых терминалов, кофемашин, систем ОВиК, датчиков уровня топлива, внедряют и поддерживают самое различное ПО, включая разработки на базе «1С», ремонтируют лифты, светофоры, обеспечивают работу сантехники, электрики в ресторанах, бизнес центрах и объектах коммерческой недвижимости. Именно компании из сервисных отраслей каждый день делают жизнь своих клиентов и всех жителей России более предсказуемой, комфортной и безопасной.

Однако сервисный бизнес находится «в тени»: он не выделен в отдельный ОКВЭД, его проблемы не изучаются системно, а объективных данных о его функционировании нет. В ЦИСК Okdesk хотят это исправить.

В Okdesk за годы работы сформировали уникальную базу данных о работе сервисных компаний. Часть этой информации представлена в открытом виде и ежедневно обновляется на платформе «Сервисный пульс». Помимо этого, команда уже провела ряд специализированных исследований — в частности, «Состояние сервисного обслуживания медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения в условиях санкций», «Уровень сервиса и клиентского обслуживания среди интеграторов СМТ» и др.

«В этом году будет 10 лет, как мы занимаемся изучением, организацией и автоматизацией процессов сервиса, техподдержки и выездного обслуживания в нашей компании. За это время проведены интервью с более чем 20 тыс. компаний из самых разных отраслей, накоплен эксклюзивный опыт и знания по работе отрасли. Запуск ЦИСК является логичным шагом не только в систематизации нашего подхода и места в отрасли, это единственно верный шаг на пути устранения пустоты в наличии объективных данных по работе этого ключевого для страны направления», – отметил руководитель по развитию и сооснователь Okdesk Кирилл Федулов.