Рынок генеративного ИИ: как и для чего российский бизнес внедряет технологию

VK Predict и консалтинговое агентство Prognosis опросили 200 представителей среднего и крупного бизнеса из разных отраслей — ритейла, финансов, девелопмента и FMCG: 70% участников применяют ИИ в своей работе. Исследование показало, что большинство компаний стремятся с помощью технологии увеличить производительность труда персонала, нарастить выручку и сократить расходы.

Порядка 14% компаний, которые применяют ИИ, используют решения, разработанные в их компании. 44% отдают предпочтение сторонним продуктам, а 42% сочетают собственные и рыночные разработки. Больше половины компаний отметили, что ИИ-решения используют их данные — к ним относится коммерческая информация, например, транзакции клиентов, история продаж, сделок и расходов. Самые популярные типы используемых продуктов — бесплатные функции облачных LLM (например, ChatGPT, Deepseek, Midjourney) и платные ИИ-продукты для решения специализированных задач, например, — для программирования, видеомонтажа, обработки клиентских отзывов. Платными опциями LLM пользуются 37% опрошенных.

Ключевой эффект, которого ожидает бизнес от применения генеративного ИИ, — увеличение производительности труда: так ответили 42% тех, кто уже использует технологию; рост объема выручки от клиентов — 36% и сокращение расходов — 35%. С этим связан выбор направлений, для которых компании используют ИИ, — большинство из них связаны с разгрузкой сотрудников от выполнения рутины за счет делегирования ряда задач технологии. Чаще всего генеративный ИИ применяется для клиентской поддержки, генерации контента, например: для креативов, карточек товаров и услуг, продуктового маркетинга и для работы с внутренними клиентскими базами знаний. Наименее востребован генеративный ИИ для решения HR-задач.

Основными барьерами внедрения ИИ-технологии для бизнеса остается нехватка штатных профильных кадров — так ответили 40% респондентов, а также недоверие клиентов технологии искусственного интеллекта — 27%. Треть компаний, которые не используют технологию, планируют начать в 2025 г. Из них 16% будут разрабатывать собственные решения: 37% собираются пользоваться сторонними, а 47% сочетать свои и существующие на рынке разработки.

Преимущественно компании, которые собираются внедрять ИИ, планируют использовать его для генерации контента — например, описания продукта для карточек товаров и услуг — так ответили 37% респондентов. Каждая четвертая компания будет применять технологию для подготовки скриптов для продавцов и разработки кода. Большинство респондентов — 42% — ожидают от внедрения ИИ увеличения производительности труда персонала и сокращения расходов.

В ритейле генеративный ИИ применяют чаще всего для клиентской поддержки и генерации описаний карточек товаров и услуг. Из тех компаний, которые еще не пользуются генеративным ИИ, именно ритейлеры чаще всех отмечали планы на внедрение ИИ в свою деятельность в текущем году: они ожидают от этого улучшения клиентского опыта.

В сфере FMCG ИИ активнее всего используется для поиска информации — в интернете или базе знаний компании. При этом именно компании из этой сферы меньше остальных пользуются собственными решениями, предпочитая сторонние разработки.

В финансовой сфере генеративный ИИ применяют чаще всего для клиентской поддержки и разработки креативных текстовых материалов.

В девелопменте ИИ применяется чаще всего для развития существующих продуктов для клиентов, генерации продуктовых гипотез и анализа рынка.

«Исследование показало, что бизнес заинтересован в применении ИИ, однако не все готовы инвестировать в разработку собственных решений и предпочитают готовые сторонние продукты, не требующие профильных специалистов в штате. Интерес к технологиям генеративного ИИ в решении маркетинговых задач подтверждается нашей практикой по разработке ИИ-сервиса для решения задач клиентской аналитики и персонализации маркетинговых материалов», — сказал директор центра аналитических сервисов VK Predict Роман Стятюгин.