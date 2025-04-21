Зачем учить управленцев и менеджеров кибербезопасности: «Кибердом» запускает собственную академию

«Кибердом» запускает собственную академию – новый просветительский проект с программами повышения киберграмотности для топ- и мидл-менеджмента. Основная идея академии – формирование нового поколения руководителей, для которых кибербезопасность – естественная часть стратегического мышления. Об этом CNews сообщили представители «Кибердома».

В академии будут прокачивать знания владельцы бизнеса и управленцы, которым нужно понимать, как защищать свои компании от цифровых угроз и как информационная безопасность влияет на устойчивость и развитие их бизнеса в целом. Кроме того, будут проходить программы для руководителей и мидл-специалистов самых разных областей: ИТ, юристы, финансисты, HR, маркетологи, которые работают с клиентскими данными, финансовой информацией, данными сотрудников, получат знания о том, какие риски могут быть в их зоне ответственности.

«Топ-команды бизнеса смогут не просто получать знания от практиков из сферы информационной безопасности, а с интересом прокачаться в формате живого и полезного диалога. Без нудных обучений за неудобными партами, ненужной сложной терминологии, сейлзовых танцев с бубнами и прочей профанации. Только реальные кейсы, опыт и навыки, которые можно сразу же использовать. Все выйдут из «Кибердома» киберпросветленными», – сказал Сергей Калмыков, генеральный директор «Кибердома».

Команда «Кибердома», запустившая несколько иммерсивных проектов, в том числе спектакль про кибербезопасность, выбрала для академии наиболее вовлекающие форматы. Для СISO и ИБ-специалистов — открытые программы, соревнования и имитация кибератак на киберполигоне «Кибердома». Для руководителей и топ-менеджеров – кастомизированные программы в формате стратегических сессий, а также программы с элементами геймификации и полным погружением посредством фиджитал-инструментов и имитацией реальности. Для мидл-менеджмента – кейс-курсы с разбором по Гарвардскому методу.

«Мы хотим, чтобы как можно больше людей, далеких от мира информационной безопасности, смогли быстро погрузиться и разобраться в самых разнообразных кейсах кибератак на различные бизнесы и отрасли, научиться на чужих ошибках, чтобы не допускать собственных. Хочется прививать культуру настоящей кибергигиены, то есть не устранять последствия, а быть на шаг впереди. Наши участники получат доступ к обширной базе знаний резидентов «Кибердома» – признанных экспертов в сфере кибербезопасности», – сказала Дарья Артюшкина, руководитель академии «Кибердома».

Проект уже работает в тестовом режиме: проходят пилотные модули, идет набор на закрытые потоки. Первый открытый формат — летом 2025 г.