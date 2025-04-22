«Авито Услуги» и «Мое Дело» проанализировали спрос на услуги бухгалтеров

Специалисты «Авито Услуг» и онлайн-бухгалтерии для бизнеса «Мое Дело» проанализировали спрос на услуги бухгалтеров и дали советы для подготовки налоговых деклараций. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

Апрель — самый насыщенный месяц в сфере бухгалтерского сопровождения, когда оперативность и точность особенно важны. Период сдачи налоговой отчетности традиционно становится напряженным временем для предпринимателей. В мае фокус смещается на работу с требованиями налоговой, анализ задолженностей и сверку с Федеральной налоговой службой.

Специалисты «Авито Услуг» и онлайн-бухгалтерии для бизнеса «Мое Дело» выяснили, какие услуги наиболее актуальны в период подготовки и сдачи налоговой отчетности у бизнес-сообщества.

Регионы лидируют по спросу на услуги бухгалтеров

Согласно данным «Авито Услуг», в I квартале 2025 г. рынок бухгалтерских услуг в России продемонстрировал заметный рост — спрос увеличился на 16% год к году. Эксперты онлайн-бухгалтерии для бизнеса «Мое Дело» связывают эту динамику с изменением требований к финансовой отчетности со стороны налогового органа и активным развитием малого и среднего предпринимательства. Одним из ключевых факторов стало введение с 1 января 2025 г. НДС для плательщиков, которые применяют режим упрощенной системы налогообложения.

Самые высокие показатели по росту спроса среди регионов демонстрирует Астрахань (+94%), Ставрополь (+79%), Томск (+50%), Омск (+48%) и Краснодар (+42%). Бизнес в регионах все активнее внедряет профессиональные подходы к управлению финансами, рассматривая бухгалтерский аутсорсинг не как затраты, а как инвестицию в стабильность и развитие компании.

На что бизнесу обратить внимание

Параллельно усилился контроль в сфере e-commerce — регулятор тщательно проверяет кадровое обеспечение пунктов выдачи товаров, уделяя особое внимание формальному соответствию трудового законодательства. Данная практика требует ответственного подхода от предпринимателей в соблюдении налогового законодательства. Так, по данным «Авито Услуг», в марте 2025 г. спрос на услуги специалистов по налоговому аудиту вырос в России за год в 3,7 раза.

Наибольший интерес к бухгалтерскому сопровождению наблюдается в динамично развивающихся секторах экономики. Особенно востребованы услуги бухгалтеров среди компаний сферы услуг и ИТ-сектора, где стремительный рост бизнеса требует профессионального финансового сопровождения.

При подаче налоговой декларации важно соблюдать установленный порядок. Наиболее надежным и рекомендуемым способом является электронная подача через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России. Однако также можно подать декларацию через специальный орган по ТКС при наличии электронной подписи. Для организаций с численностью сотрудников до 100 человек доступен и бумажный формат подачи: лично в инспекции, через представителя или почтовым отправлением с обязательной описью вложения.

При проверке декларации инспекция может выявить несоответствия, доначислить налоги или выписать штраф. В такой ситуации главное — не паниковать, а действовать последовательно. Специалисты онлайн-бухгалтерии для бизнеса «Мое Дело» отмечают, что в случае выявления налоговым органом ошибок, штрафов или доначислений лучшим решением будет обратиться к профессионалам, которые помогут разобраться в тонкостях налогового законодательства.