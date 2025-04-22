Исследование Honor: каждый пятый россиянин скрывает от руководства использование искусственного интеллекта в работе

Новое исследование, проведенное компанией Honor, показало, что большинство россиян активно используют искусственный интеллект (ИИ) в рабочей среде и видят в нем эффективный инструмент для повышения продуктивности. При этом отношение к искусственному интеллекту остается неоднозначным: многие предпочитают не афишировать его использование, а часть опрошенных беспокоится о защите персональных данных. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Опрос проведен в марте 2025 г. В нем приняло участие более 3600 россиян в возрасте от 21 до 54 лет, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Самаре, Красноярске, Омске, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

ИИ как личный ассистент

По данным опроса, 81,5% респондентов готовы делегировать ИИ стрессовые задачи или использовать его как советника — например, для общения с проблемными клиентами, подготовки к собеседованиям, обучения сотрудников или даже онлайн-знакомств. 56,6% участников уже прибегали к ИИ в работе, а 9,6% делают это ежедневно.

Половина опрошенных (50,7%) стали использовать ИИ значительно чаще, чем год назад, а 19,7% с его помощью увеличили доход или нашли дополнительный заработок — это почти в два раза больше, чем в исследовании Honor за 2024 г. Кроме того, 41% считают, что ИИ делает рабочую среду более комфортной, а 18,2% — что он помогает снижать стресс и справляться с выгоранием на рабочем месте. При этом 41,7% убеждены: ИИ никогда не сможет полностью обходиться без участия человека.

Пользовательский опыт: как ИИ помогает в работе

Исследование не выявило существенной разницы между тем, используют ли люди ИИ с компьютера или со смартфона. В обоих случаях пользователи обращаются к нему с похожими задачами: ускорить рабочие процессы (43,2%), компенсировать нехватку навыков, от креативного мышления до знания языков (40,5%), автоматизировать рутину, включая отчетность (32,4%) и распределить большой объем задач (32,2%).

Респонденты уже замечают позитивные изменения благодаря искусственному интеллекту: 30,2% тратят меньше времени на работу, 20,8% получают от нее больше удовольствия, 21% принимают более креативные решения, 25,9% довольны качеством помощи ИИ, а 18,1% отметили снижение числа ошибок в результатах своей работы.

Популярность ИИ отражается и в готовности платить: 55% опрошенных согласны доплачивать за соответствующие функции в смартфоне. Однако 36% признаются, что у них не хватает времени, чтобы разобраться в возможностях ИИ и использовать его более эффективно.

ИИ в рабочей среде: тренды и страхи

Несмотря на широкое применение, отношение к использованию искусственного интеллекта остается противоречивым. 21% опрошенных никогда не признались бы руководству, что используют ИИ в работе. Из них 6,4% чувствуют себя неловко, если их хвалят за результат, достигнутый с его помощью. Руководители тоже не всегда поддерживают применение подобных инструментов: 11,1% считают использование ИИ признаком профессиональной деградации — сотрудник, по их мнению, должен думать сам.

Не менее остро стоит и вопрос безопасности. 41,3% опрошенных относятся к ИИ-сервисам с осторожностью из-за рисков, связанных с утечкой личных и корпоративных данных. А 31,1% ждут появления строгих правил и законодательных инициатив по защите информации.

Даниил Трабун, ИИ-евангелист, автор курсов по ИИ: «ИИ — действительно становится все более удобным инструментом для работы. Широкий пользователь узнает о нейросетях через соцсети: мемы и лайфхаки за последний год мощно повлияли на распространение знания о пользе искусственного интеллекта. Но все еще заметна пропасть между профессионалами, которые плотно внедряют ИИ в свою жизнь, и всеми остальными, которые пока с опаской смотрят на новый инструмент. Интеграция ИИ в виде ботов в соцсети, работает на доступность. Мы понемногу видим, как пользователи перестают использовать ИИ как инструменты прошлого, к примеру, поиск, и начинают погружаться в терминологию и специфику: LLM, промпты, токены, многоагентность. В ближайший год практически каждый соприкоснется с ИИ проактивно в своей жизни».

Исследование показывает, что граница между участием человека и возможностями ИИ становится все менее очевидной. Люди хотят, чтобы технологии помогали им в работе и жизни, но при этом не отнимали право на последнее слово и контроль. Будущее искусственного интеллекта в России — это не замена людей, а расширение человеческих возможностей, открывающее новые перспективы в профессии и повседневности.