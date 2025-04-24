Россияне хотят, чтобы обучение стратегически важным техническим специальностям в колледжах и вузах было бесплатным для всех

Инициатива парламентариев о полностью бесплатном образовании для технарей получила одобрение большинства: 8 из 10 россиян — за. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Депутаты партии «Справедливая Россия — За Правду» предложили сделать обучение в колледжах и вузах по стратегически важным техническим специальностям полностью бесплатным, чтобы справиться с дефицитом рабочих и инженеров на рынке труда. Инициативу одобрили 82% экономически активных россиян: «Все колледжи, лицеи, ПТУ, вузы должны быть полностью бесплатными». Противников — 7%, еще 11% затруднились с оценкой: «А будут ли студенты учиться? Сейчас на работу приходят: диплом — есть, а образования — нет»; «Начнется ажиотаж среди родителей, а способности своих детей-абитуриентов при этом они часто не учитывают»; «Считаю, что работодатели должны финансировать обучение, а не государство!»; «Почему только для технических?!»

Идея о бесплатном обучении техническим специальностям у мужчин встретила больше одобрения, чем у женщин (86 и 78% соответственно). Среди россиян старше 45 лет инициативу поддержал 91%: «Образование все должно быть бесплатным. Вспомните историю нашей страны СССР». Уровень одобрения растет с увеличением размера дохода опрошенных: 73% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 92% среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей. За бесплатное обучение техническим специальностям — 86% родителей учащихся 8-11 классов.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 379

Время проведения: 16-22 апреля 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.