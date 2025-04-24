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ТУСУР и «Базальт СПО» запускают программы обучения студентов ИТ-специальностей

Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и российский разработчик операционных систем «Базальт СПО» заключили соглашение о сотрудничестве по популяризации и использованию российского программного обеспечения с целью подготовки высококвалифицированных ИТ-кадров. Оно предусматривает участие специалистов компании в разработке учебных программ, преподавание в вузах специализированных курсов от вендора. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Документ подписали ректор ТУСУРа Виктор Рулевский и руководитель направления по работе с образовательными организациями «Базальт СПО» Татьяна Губина.

«Модель ИТ-образования нашего университета опирается на экспертизу лидеров отрасли, — сказал Виктор Рулевский. — Сейчас мы развиваем сотрудничество и интегрируем передовые разработки "Базальт СПО" в основные образовательные программы, планируем совместные исследовательские проекты».

С 2022 г. на базе Управления дополнительного образования университета действует авторизованный образовательный центр «Альт Академия». В нем обучают практическому применению российских операционных систем «Альт» разработчиков, специалистов, пользователей и преподавателей.

В 2024 г. специалисты ДПО ТУСУРа разработали курс «Мастерство преподавания в цифровую эпоху: операционная система "Альт Образование"», который был сертифицирован «Базальт СПО» и стал авторизованным учебным курсом компании.

Ректор выразил уверенность, что работа со студентами будет столь же успешной.

«Студентам нужны курсы, связанные с администрированием российских ОС и построенных на их основе сложных ИТ-инфраструктур, обеспечению безопасной работы в ОС, — сказала Татьяна Губина. — Совместно с педагогическим сообществом мы разработали учебные программы и пособия для студентов и планируем совместно с университетами, в том числе с ТУСУРом, готовить востребованных ИТ-специалистов».

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