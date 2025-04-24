В Волгограде установят новые устройства для регулирования дорожного движения

Дополнительное оборудование для регулирования дорожного движения установят в Волгограде. Устройства помогут разгрузить автомагистрали и уменьшить количество заторов. Об этом CNews сообщили представители НПО «ИТС».

Детекторы транспорта, в том числе видеодетекторы «ПАУК Трафик», появятся на 36 наиболее загруженных перекрестках. Оборудование определяет направление и полосы движения, типы транспортных средств, среднюю скорость в потоке, его плотность и интенсивность. Благодаря использованию машинного зрения погрешность детектирования не превышает 5%. Полученная с помощью детекторов информация будет автоматически передаваться в городской ситуационный центр, специалисты которого смогут оперативно корректировать работу светофоров для урегулирования дорожной ситуации и организации комфортного проезда. Оборудование совместимо с любыми каналами связи и выдерживает перепады температур, что повышает его отказоустойчивость.

Проект будет реализован до конца 2025 г. по заказу Администрации Волгограда. Поставку и монтаж детекторов транспорта выполнит компания «НПО «ИТС» - она стала победителем аукциона. Стоимость контракта составляет 82 млн руб.

В ноябре 2024 г. Волгоград уже получил 149 видеодетекторов транспорта нового поколения. Тогда по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» оборудованием оснастили 43 перекрестка. В феврале 2025 г. в городе дополнительно установили 86 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.