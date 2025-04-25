МТС разместила биржевые облигации 002Р-10 на 15 млрд рублей

МТС объявляет о размещении биржевых облигаций серии 002Р-10 на 15 млрд руб. Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 руб., купонный период — 30 дней, цена размещения — 100% от номинала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 23 апреля 2025 г. Спрос со стороны инвесторов позволил не только снизить маркетинговый ориентир ставки купона с 20% до 19,25%, но и увеличить первоначально заявленный объем размещения с 10 до 15 млрд руб.

«МТС непрерывно демонстрирует высокие показатели своей операционной деятельности. А финансовое и кредитное качество компании подтверждают не только наивысшие кредитные рейтинги от рейтинговых агентств, но и высокий интерес инвесторов к облигациям компании, что традиционно позволяет размещать новые выпуски на минимальных уровнях для корпоративного сектора», - сказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Выпуску присвоены наивысшие кредитные рейтинги от трех рейтинговых агентств: «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами выпуска выступили БК «Регион», Россельхозбанк, ИФК «Солид», агентом по размещению – БК «Регион».

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.