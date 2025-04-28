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«Авито Подработка»: платформенная занятость — это стратегическое направление развития рынка занятости

Сегодня более 80% российских работодателей сталкиваются с нехваткой кадров, особенно в массовых низкоквалифицированных профессиях. По данным Росстата, дефицит рабочих кадров в 2024 г. составил 2,7 млн человек. При этом всё больше людей — от студентов до пенсионеров — выбирают гибкий формат занятости. Например, по данным «Авито Работы», число вакансий для женщин в декрете выросло на 60%, а для соискателей предпенсионного возраста — на 45%. Особенно активно растет спрос в клиентском сервисе, логистике и производстве. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

В этих условиях платформенная занятость (оказание услуг через посреднические цифровые платформы) становится важным инструментом стабилизации экономики. Она качественно отличается от уже ставшей привычной модели отношений по оказанию услуг через сервисы объявлений за счет посреднической роли платформ в отношениях между исполнителями и заказчиками, широкого использования алгоритмических решений и наличия выплат.

Запущенный в феврале 2025 г. сервис «Авито Подработка» (ООО «Авито Гиг Решения») предлагает новый подход к организации занятости, где основной единицей становится не вакансия, а конкретная смена — от 4 до 12 часов. Такой формат соответствует запросам современного рынка: компании получают инструмент для решения срочных задач, а специалисты — возможность выходить на подработку без необходимости прохождения многоэтапного процесса собеседований и смены работы.

Особенность сервиса «Авито Подработка» заключается в создании полноценной экосистемы, где обе стороны получают преимущества. Для исполнителей это гарантия быстрых выплат (в течение одного-двух дней после завершения смены), страховая защита от несчастных случаев и возможность выбирать задания с удобным графиком и местом расположения. Для бизнеса – доступ к проверенным специалистам, которые могут приступить к работе в кратчайшие сроки и возможность быстро закрыть задачи без проведения собеседований.

Сейчас «Авито Подработка» доступен в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, но постепенно распространится на всю Россию. До конца 2025 г. сервис планируется запустить в 10 городах России, где фиксируется повышенный спрос на подобный формат подработки.

«Платформенная занятость — это не временное явление, а стратегическое направление развития рынка занятости. Она не только решает проблему дефицита кадров в массовых профессиях, но и создает устойчивую модель на будущее, позволяя экономике адаптироваться к демографическим вызовам и меняющимся запросам общества. В условиях, когда традиционные формы занятости уже не справляются с новыми реалиями, именно платформы временной занятости становятся тем самым проводником, который помогает бизнесу закрывать потребности в самых разных категориях специалистов», — отметил Павел Тихонов, GR-партнер «Авито Подработки».

«Цифровая трансформация рынка труда — это не просто внедрение новых технологий. Ключевой фактор — это человек, поэтому, развивая digital-инфраструктуру, мы должны помнить: за каждой технологией стоят живые люди — водители, преподаватели, курьеры. Их интересы, безопасность и профессиональное развитие должны быть в приоритете. Цифровизация дает новые инструменты, но она не должна становиться системой тотального контроля. Наша задача — строить такую экосистему цифровой занятости, которая сочетает эффективность технологий с защитой прав и интересов каждого специалиста», — сказал Василий Пониделко, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

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