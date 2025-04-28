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МТС запускает оплачиваемые летние стажировки для школьников и студентов

МТС запускает программу летней стажировки «МТС Старт в лето» для школьников и студентов. Программа разработана для учащихся 10-11 классов, студентов начальных курсов вузов и ссузов. Длительность стажировки составит два месяца – июль и август. Оплата стажировки зависит от региона и количества рабочих часов в неделю. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проект «МТС Старт в лето» пройдет в более чем 25 регионах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодарском крае, Республике Татарстан.

Студенты и школьники смогут выбрать интересующие их направления экосистемы МТС: аналитика, маркетинг, HR, технические направления, безопасность, дизайн, и другие. За два месяца учащиеся погрузятся в специфику бизнеса, смогут поработать над реальными интересными задачами в рамках своего направления, которые будут развивать их, компанию и мир, увидят изнутри, как реализуются командные процессы в крупной корпорации. Для быстрой адаптации за каждым стажером закрепляется руководитель-наставник, который поможет встроиться в рабочие процессы.

«Мы расширили корпоративную программу стажировок, и включили трек «МТС Старт в лето» для школьников и студентов начальных курсов. Задача этой программы – получить первый опыт и при помощи ресурсов цифровой экосистемы МТС качественно помочь ребятам с профориентацией. Также программа не только позволит нам мотивировать ребят ярко проявить себя в реальной рабочей атмосфере компании, но и многое даст самим командам, в которые придут стажеры - возможность изучить ценности нового поколения, понять, как компании адаптировать свои бизнес-процессы для эффективной работы с молодежью и использования их потенциала на максимум», - отметила директор департамента по управлению талантами и развитию персонала МТС Ольга Митрофанова.

Как принять участие: оформить заявку на участие в стажировке до 1 июня 2025 г.; прикрепить резюме или сопроводительное письмо; пройти этапы отбора: телефонное интервью с HR-специалистом, онлайн-тестирование и интервью с руководителем; на срок программы между участником и компанией будет заключен срочный трудовой договор.

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