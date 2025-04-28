Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об уголовной ответственности для дропперов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов – посредников, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги. Дропперы оформляют банковские карты или электронные кошельки на себя, а затем передают их преступникам за вознаграждение (в среднем от 15 до 30 тыс. руб.).

В настоящее время действующее законодательство не предусматривает прямой ответственности за деятельность дропперов. Основная сложность заключается в том, что фактически в преступной схеме они выступают лишь посредниками, а их действия не содержат состава хищения.

Данный законопроект устранит этот нормативный пробел за счет установления наказания как за посредничество, так и за участие в обналичивании средств.

Максимальное наказание для дропперов может достигать шести лет лишения свободы со штрафом от 300 тыс. до 1 млн руб. Минимальное – обязательные работы до 480 часов.

Законопроект стал частью работы Правительства по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества.

«Мы системно решаем проблему мошенничества. После принятия базового закона из 30 мер идём дальше – вводим уголовную ответственность для дропперов. Наша цель в том, чтобы перекрыть преступникам возможности для беспрепятственного обналичивания украденных средств. Таким образом, мы создаём многоуровневую систему защиты, которая минимизирует риски для граждан и существенно усложняет реализацию мошеннических схем», – сказал заместитель председателя Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.