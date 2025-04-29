Эксперты ИТ-сообщества под эгидой «Крок» отрецензировали более 40 книг издательства «Питер»

Эксперты сообщества рецензентов Read IT Club, созданного «Крок», выступили научными редакторами и переводчиками для каждой десятой книги по темам ИТ из выпущенных за два года издательством «Питер». На текущий момент партнеры работают над выходом новых 30 книг по ключевым сегментам ИТ.

Издательский дом «Питер» в сотрудничестве с Read IT Club обеспечивает высокое качество переводов технической и научной литературы, учитывая стремительное развитие информационных технологий и появление новых профессиональных языковых норм.

Специалисты Read IT Club – сотрудники «Крок» и других технологических компаний, на некоммерческой основе вычитывают книги и составляют рекомендации по использованию специализированной терминологии, что гарантирует соответствие изданий современным профессиональным стандартам. Благодаря такому партнерству общий тираж совместно выпущенных книг превысил 24 тыс. экземпляров.

«За два года из небольшой волонтерской активности выросло целое сообщество неравнодушных к ИТ-литературе людей. Мы благодарны издательству «Питер» за доверие, обмен экспертизой и постоянное появление новых книг. Что особенно приятно, стал заметен рост насмотренности переводчиков, в руки рецензентов Read IT Club попадают всё более качественные тексты», – сказал Тимур Напреев, основатель Read IT Club.

«Почти 35 лет издательский дом «Питер» выпускает компьютерную литературу, и все это время мы решали своими силами вопросы перевода и научной редактуры, проблемы оценки рукописей. Это чрезвычайно важно. Теперь к нам присоединились профессионалы компании «Крок», которые сами любят книги и понимают, зачем они нужны программистам, — отметил Вадим Усманов, президент издательского дома «Питер». — Благодаря нашим партнерам мы не только улучшаем качество выпускаемой литературы, но и обсуждаем тенденции развития технологий, выявляем наиболее интересные темы, книги по которым могут быть полезны специалистам. К этому мы стремились многие годы. Это не просто коллаборация, а работа над созданием сообщества, где разработчики, архитекторы и технологические лидеры обмениваются знаниями, дискутируют и вместе формируют будущее IT-отрасли».