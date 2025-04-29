Минцифры: более 20 российских вузов будут готовить топ-специалистов в сфере ИИ к 2030 году

Завершен конкурсный отбор вузов, которые с 2025 по 2030 гг. будут готовить высококвалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта. Победители получат поддержку в рамках федпроекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Как проходил отбор

Вузы отбирались по двум уровням — ДС (Data Science) и Топ ДС (Top Data Science). Специалисты уровня Топ ДС смогут принимать участие в научных исследованиях в области ИИ или самостоятельно их проводить, создавать новые методы обучения ИИ, проектировать архитектуру моделей ИИ мирового уровня. Специалисты уровня ДС — заниматься настройкой и дообучением существующих моделей ИИ, а также решением прикладных задач.

Вузы, которые прошли отбор на уровень Топ ДС: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Национальный исследовательский университет ИТМО, университет «Иннополис», Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский государственный университет, Южный федеральный университет.

Вузы, которые прошли отбор на уровень ДС: Национальный исследовательский университет ИТМО, университет «Иннополис», Южный федеральный университет, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Московский технический университет связи и информатики, Финансовый университет при Правительстве России, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Южно-Уральский государственный университет, Волгоградский государственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, Кубанский государственный университет, Вятский государственный университет, Севастопольский государственный университет, Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина.

Индустриальные партнеры

Обучение будет проводиться в сотрудничестве с крупнейшими компаниями на рынке ИТ и ИИ — Сбербанком, «Яндексом», VK, «Ростелекомом», «Авито» и др. Это позволит вузам разрабатывать программы, ориентированные на реальные потребности индустрии и включать в программу обучения реальные бизнес-кейсы. Также для вузов устанавливалось требование по привлечению финансирования от компаний — индустриальных партнеров проекта.

Когда начнется обучение

Прием на программы бакалавриата в сфере ИИ стартует уже в этом учебном году. К 2030 г. в рамках проекта планируется обучить более 10 тыс. студентов, среди которых также — выпускники программ магистратуры. Обучение по таким программам планируется начать в 2027 г.