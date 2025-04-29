Временных работников становится все больше

Цифровая платформа гибкой занятости Ventra Go! представила результаты опроса более 1000 синих воротничков. Компания рассказала о динамике предпочтений работников. Об этом CNews сообщили представители Ventra Go!.

Директор по продажам цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! Кирилл Брусянин рассказал об опросе 1200 человек рабочих специальностей, нацеленном на то, чтобы выявить изменения в приоритетах синих воротничков. Он подчеркнул, что современный ритейл сталкивается сразу с тремя вызовами: рост текучести кадров, дефицит массового персонала и нехватка квалифицированных специалистов. По его мнению, оптимальным соотношением сегодня являются 70% штатных и 30% временных сотрудников, однако даже гибкие работники выбирают работодателя осознанно, а их лояльность требует внимания.

Одним из главных результатов стал вывод, что для «подработчиков» теперь важнее всего быстрое получение вознаграждения (так ответило более 55% респондентов). В 2024 г. самым главным фактором был гибкий график или возможность его самостоятельного формирования (сейчас этот пункт выбрало почти 44%). Еще один приоритет — близкое расположение к дому (31%).

«Подработчиков» стало больше. При этом помимо подработки у них есть основная занятость в штате (более 72% человек ответили, что подработка — это их дополнительный заработок).

Наиболее тревожный вывод для ритейла связан с тем, что все меньше людей планируют подрабатывать в этой сфере: 19% опрошенных в этом году против 27% в 2024 г. Аналогичные результаты и в вопросе об актуальной занятости: ранее в ритейле подрабатывала почти четверть респондентов, а сейчас лишь 15%. По словам эксперта, синие воротнички все чаще выбирают такси и e-commerce.

«Мы проанализировали 300 тыс. отзывов исполнителей платформы Ventra Go! за 2024 г. и выяснили, что исполнители ценят бренды за быстрое подтверждение рабочих часов, чёткий онбординг и уважительное отношение. Большая часть негативных оценок связаны с несоответствием заданий брифингу, задержками выплат и некорректным общением со стороны руководства. Таким образом, для удержания сотрудников в эпоху дефицита массового персонала, важно не только повышать оплату труда, но и обеспечивать комфортные условия работы», — отметил директор по продажам Ventra Go! Кирилл Брусянин.