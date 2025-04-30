НИУ ВШЭ — лидер конкурсного отбора Минцифры России по подготовке кадров в области ИИ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Аналитический центр при Правительстве России завершили конкурсный отбор вузов, которые в 2025–2030 гг. займутся подготовкой специалистов в сфере искусственного интеллекта. По итогам конкурсного отбора по программам высшего уровня «Топ ДС» первое место заняла Высшая школа экономики. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

НИУ ВШЭ набрал 71,28 балла и уверенно опередил другие ведущие образовательные организации страны. Из девяти заявок, допущенных к участию, 6 были признаны победителями, и Вышка заняла лидирующую позицию в этом престижном рейтинге.

Программы уровня «Топ ДС» направлены на подготовку специалистов мирового класса в области искусственного интеллекта, способных не только создавать прикладные решения, но и проводить фундаментальные исследования и разрабатывать новые модели ИИ. Уникальность образовательных программ заключается в глубокой интеграции с индустрией: участие профильных компаний начинается на этапе проектирования программ и продолжается на всех стадиях их реализации. Такой подход обеспечивает не только актуальность содержания обучения, но и прямую связь с задачами и вызовами современного рынка.

«Для нас особенно ценно, что наша заявка получила такую высокую оценку, так как мы сделали ставку на несколько программ и партнеров сразу в двух наших кампусах. Для участия в конкурсном отборе Вышка заявила программы Москвы и Санкт-Петербурга. Задача команды университета не просто подготовить кадры высокого уровня по ИИ, а продолжить создавать среду во всей Вышке, которая позволяет развивать таланты поступивших к нам абитуриентов в партнерстве с ведущими технологическими компаниями», – сказала Елена Одоевская, проректор НИУ ВШЭ.

В рамках реализации проекта в НИУ ВШЭ будет создан Центр образовательных программ высшего уровня в области искусственного интеллекта. В 2025 и 2026 гг. на программы Центра планируется принять по 300 студентов бакалавриата, которые начнут обучение в кампусах НИУ ВШЭ в Москве и Санкт-Петербурге.

В московском кампусе программа будет реализована на факультете компьютерных наук (ФКН) в партнерстве со Сбербанком и «Яндексом».

«В нашей заявке на грант мы представили потенциал факультета компьютерных наук московского кампуса и Школы информатики, физики и технологий питерского кампуса. Кроме того, были учтены научные достижения НИУ ВШЭ в области ИИ, а также успешная реализация договоров и аналогичных грантов. Вышка уже является лидером по подготовке специалистов в области искусственного интеллекта в рейтинге Альянса в сфере искусственного интеллекта. Тем не менее, данный грант поможет развить и укрепить наши позиции. Дополнительное государственное финансирование позволит привлечь новых преподавателей из индустрии, благодаря чему будут созданы новые актуальные дисциплины. Грант выделяется на пять лет, таким образом в его рамках мы сможем провести две когорты студентов бакалавриата от приема до выпуска. Благодаря победе в конкурсе мы получим не только значительное государственное финансирование, но и софинансирование он наших индустриальных партнеров: Яндекса, Сбера и ВК. В нашей заявке мы указали, что прежде всего будем развивать уже имеющиеся у нас на факультетах программы по направлению подготовки прикладная математика и информатика. Тем не менее, средства гранта позволят привлечь новых преподавателей и руководителей проектов. Мы частично обновим содержание образовательных программ и добавим новые дисциплины», – сказал Илья Самоненко, заместитель декана по учебно-методической работе ФКН НИУ ВШЭ.

«В «Яндекс Образовании» мы видим, как за последние пару лет вырос спрос на высококлассных специалистов в области ИИ, и реагируем на него созданием новых образовательных программ. Такую задачу можно эффективно решить в том числе путем объединения усилий индустрии и вузов. В прошлом году мы уже запустили бакалавриат AI360 как пилот большой инициативы по совместной подготовке кадров в ИИ, где Яндекс вложил много своего опыта и знаний. Здорово, что новые программы TOP DS по подготовке специалистов в ИИ откроются уже в сентябре. Вышка — наш большой партнер в создании программ высшего уровня», — отметила Дарья Козлова, директор «Яндекс Образования».

«Инициатива Минцифры по конкурсному отбору вузов для подготовки специалистов в сфере ИИ – это то внимание к кадровому вопросу, которого давно требовал российский технологический сектор. В «Сбере» мы убеждены, что будущее создается через партнерство бизнеса, образования и государства. Первое место НИУ ВШЭ в конкурсном отборе подтверждает тот высокий уровень образовательных программ и исследований, который мы наблюдаем в нашей совместной работе. Расширяя сотрудничество с сильнейшими университетами, мы стремимся воспитать новое поколение специалистов в области ИИ, способных решать реальные задачи бизнеса и общества. Эти инвестиции — вклад в людей, которые через несколько лет будут определять технологический суверенитет России в области искусственного интеллекта», — сказала Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнерств Сбербанка.

В НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург обучение будет проходить в Школе информатики, физики и технологий (ШИФТ), которую в 2025 г. петербургская Вышка запустила совместно с компанией VK. Учебные программы совмещают академический и проектный подходы университета, а также усилены практикой и опытом крупнейшей технологической компании. Обучение студентов организовано в условиях, максимально приближенных к работе в ИТ-компании.

«В течение последних трех лет Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге прорабатывала совершенно новые, уникальные проекты для подготовки востребованных специалистов в условиях меняющихся потребностей рынка труда. Наши образовательные программы построены по принципу партнерства с ведущими отраслевыми компаниями. При этом каждое из таких взаимодействий уникально и формируется на основании запроса индустриального партнера и конкретных задач, которые перед ним стоят, — сказал Павел Кузьмин, заместитель директора по образовательной деятельности и цифровой трансформации НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. — Индивидуальный подход лег в основу совместного подразделения Питерской Вышки и VK — Школы информатики, физики и технологий (ШИФТ) для подготовки высококвалифицированных кадров в области искусственного интеллекта. Включение двух флагманских программ ШИФТа в ТОП ДС показывает, что те подходы, которые использует Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге, обеспечивают качественную базу для подготовки ведущих специалистов в области Data Science наряду с московским Факультетом компьютерных наук НИУ ВШЭ и другими ведущими вузами России».

«Подготовка ИИ-кадров — одно из приоритетных направлений совместных образовательных программ с Вышкой. НИУ ВШЭ на протяжении многих лет является нашим стратегическим партнером. Мы рады сотрудничеству с университетом и считаем важным передавать будущим айтишникам актуальные знания и практический опыт от экспертов команды AI VK, — сказал Георгий Щелканов, директор по работе с вузами VK. — В этом году мы запустили Школу информатики, физики и технологий с Питерской Вышкой, в которой сможем вырастить сильных молодых специалистов в области ИИ для карьеры в VK и других лидерах российского бигтеха».