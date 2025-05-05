Какую работу ищут выпускники колледжей – исследование HeadHunter

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, изучили резюме соискателей со средним профессиональным образованием (СПО) и выяснили, какие профессии интересуют выпускников колледжей разных лет, на какую зарплату они рассчитывают, а также в каких сферах ожидания по доходу самые высокие. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Среди выпускников колледжей наибольшей популярностью пользуется профессия водителя: на нее приходится 5,8% всех резюме соискателей с СПО. При этом медиана ожидаемой зарплаты в этой области составляет 93,1 тыс. руб., что делает ее одной из самых высоких среди массовых профессий. Второе место – у менеджеров по продажам и работе с клиентами (5,5% резюме), которые рассчитывают в среднем на зарплату в 69,4 тыс. руб. Замыкают тройку администраторы (4,2%) с ожидаемым доходом в 57,4 тыс. руб.

Топ-10 популярных специализаций, которые выбирают выпускники колледжей

Кроме того, в топ-10 популярных профессий вошли упаковщики и комплектовщики (3,2%), продавцы-консультанты и кассиры (2,9%), разнорабочие (2,3%), кладовщики (1,7%), операторы call-центров (1,6%), курьеры и охранники (по 1,5%). Среди перечисленных специальностей самые высокие зарплатные ожидания у разнорабочих (69,6 тыс. руб.) и кладовщиков (70 тыс. руб.), что связано с растущим спросом на кадры в сфере логистики и перевозок.

В то же время, если говорить о самых высоких зарплатных ожиданиях в целом, то лидируют совсем другие профессии. В топ-10 направлений с самыми высокими медианными запросами входят руководители группы разработки (182,8 тыс. руб.), ИТ-директора (151,8 тыс. руб.), технические и операционные директора (по 150 тыс. руб.), руководители стройпроектов (148,7 тыс. руб.). Также высокие ожидания по зарплате у коммерческих директоров (148,2 тыс. руб.), DevOps-инженеров (146,7 тыс. руб.), главных инженеров проектов (144,8 тыс. руб.).

Топ-10 специализаций с самыми высокими зарплатными ожиданиями среди соискателей с СПО

Эксперты hh.ru отмечают, что столь высокие зарплатные ожидания в ряде случаев связаны с тем, что среднее специальное образование не является единственным у соискателей. Многие из них после окончания колледжа продолжают обучение в вузах, что позволяет им претендовать на руководящие должности и более высокую оплату труда. Например, руководители ИТ-направлений или строительных проектов, как правило, обладают не только профильным образованием, полученным в колледже, но и высшим образованием, а также релевантным опытом работы, что делает их особенно востребованными на рынке труда.

«Результаты исследования показывают, что выпускники колледжей играют важную роль на рынке труда. С одной стороны, они закрывают потребности в массовых профессиях: водителях, продавцах, упаковщиках. С другой стороны, среди них есть и те, кто стремится к карьерному росту и занимает руководящие позиции. Это подтверждают их ожидания по зарплате и выбор высококвалифицированных специализаций. Таким образом, среднее профессиональное образование может стать отличным стартом для развития карьеры», – сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.