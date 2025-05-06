8000 документов в цифре: «К2Тех» внедрил КЭДО от «1С»

ИТ-компания «К2Тех» внедрила систему кадрового электронного документооборота (КЭДО) на базе платформы «1С» в контур собственных бизнес-процессов. Проект, выполненный силами собственных специалистов, стал логичным этапом цифровой трансформации «К2Тех» и позволил оптимизировать работу с большим объемом кадровой документации (более 8 тыс. документов), а также сократить операционные издержки. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

«К2Тех» — ИТ-компания с комплексной экспертизой для поддержки цифрового развития отраслевых лидеров. Компания специализируется на решениях и услугах для финансового сектора, нефтегазохимии, горнодобывающей промышленности, энергетики, машиностроения, торговли, а также агропромышленного комплекса и пищевой промышленности. Специалисты компании занимаются проектированием и построением ИТ-инфраструктуры, оснащением промышленных объектов, внедрением бизнес- и промышленных решений, а также обеспечивают сервисную поддержку.

Главной причиной перехода «К2Тех» на КЭДО стала необходимость ускорения процессов подписания документов, особенно для удаленных сотрудников, а также растущий объем документооборота и требования законодательства. С вступлением в силу в 2023 г. изменений, разрешающих электронный формат для большинства кадровых документов, «К2Тех» оперативно сформировал требования к системе, включая поддержку мультиплатформенного доступа (ПК, мобильные устройства), автоматический контроль сроков подписания, интеграцию с бумажным документооборотом и соответствие стандартам информационной безопасности в режиме on-premise.

После анализа представленных на рынке решений выбор был сделан в пользу системы «1С:Кабинет сотрудника» благодаря встроенной поддержке электронной подписи, возможности глубокой адаптации под нужды компании, наличию мобильного приложения и оптимальной стоимости. Также на выбор решения повлияло наличие в «К2Тех» многолетней экспертизы и опытной команды специалистов по внедрению решений от «1С».

В ходе проекта эксперты «К2Тех» расширили возможности системы «1С:Кабинет сотрудника», добавив управление подписанием документов и централизованный контроль «долгов» по ним.

Внедрение проводилось поэтапно – с пилотного запуска для 300 сотрудников до последующего масштабирования на всю компанию. К началу 2025 г. система была полностью готова. Важным фактором, ускорившим внедрение, стал ежегодный мониторинг и связанные с ним объем кадровых изменений — корректировки должностей, зарплат, премий и переводов между отделами. Запуск КЭДО позволил проводить все кадровые изменения уже в цифровом формате.

Результаты проекта подтвердили его эффективность: 85% сотрудников компании уже подключены к КЭДО. С помощью мобильного приложения они могут самостоятельно взаимодействовать с кадровой системой и подписывать документы удаленно в электронном формате. Это сократило время на оформление документов и ускорило процесс адаптации новых сотрудников. В 2025 г. компания планирует подключить всех сотрудников к новой системе.

«Переход на систему «1С:Кабинет сотрудника» позволил нам сократить затраты на бумажный документооборот, архивирование и логистику более чем на 10 млн руб. А многолетний опыт по интеграции решений «1С» для заказчиков обеспечил быстрое и эффективное внедрение системы в собственный ит-контур. Сегодня мы готовы тиражировать успешный опыт проекта на заказчиков, предлагая проверенные решения для цифровой трансформации документооборота», — сказал Юрий Силантьев, руководитель практики «1С К2Тех».