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«Авито Работа»: в преддверии лета спрос на фитнес-тренеров в России вырос более чем в два раза

Весной рынок труда в индустрии красоты демонстрирует выраженную сезонную динамику — в преддверии лета спрос на специалистов этой сферы активно растет. В апреле 2025 г. на «Авито Работе» число вакансий для фитнес-тренеров увеличилось в 2,2 раза (+116%) по сравнению с аналогичным месяцем год назад. Средняя предлагаемая зарплата специалистов составила 104 094 руб. в месяц, что на 31% выше, чем в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Фактический доход сотрудников индустрии красоты формируется по индивидуальным показателям и зависит от множества факторов. Помимо базового оклада, на итоговую сумму заработка влияют количество выполненных процедур, система бонусов и процентных отчислений, а также сезонная нагрузка. Поэтому ежемесячный заработок может существенно отличаться от средних значений, указанных в вакансиях.

Кроме того, в апреле 2025 г. салонам красоты стали чаще требоваться визажисты: количество вакансий увеличилось на 29%, а средняя предлагаемая зарплата составила 51 692 руб. в месяц. На третьем месте по востребованности – барберы: спрос на них вырос на 16%, а среднее зарплатное предложение достигло 129 843 руб. в месяц. В топ-5 востребованных вакансий в индустрии также вошли бровисты (+5%) и мастера эпиляции (+4%).

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Самые востребованные специалисты индустрии красоты по итогам апреля 2025 года

Рост интереса работодателей к бьюти-специалистам сопровождается увеличением активности соискателей. Наиболее заметно эта тенденция проявляется среди фитнес-тренеров, где активность кандидатов выросла на 80% по сравнению с 2024 г. На втором месте по популярности у соискателей – вакансии мастеров эпиляции (+13%). Новым сотрудникам работодатели предлагают в среднем 61 993 руб. в месяц. На третьем месте – барберы: соискательская активность на эти позиции в апреле увеличилась на 10%.

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Динамика соискательской активности по запросам контактов работодателей в индустрии красоты, апрель 2024 года/апрель 2025 года

«Рост спроса на бьюти-специалистов перед началом лета – ожидаемый тренд, обусловленный популярностью ряда процедур в преддверии отпускного сезона. При этом, на востребованность сотрудников в индустрии красоты влияют не только сезонные факторы. В последние годы количество вакансий для работников этой сферы стабильно растет, что открывает возможности для профессиональной реализации, стабильного дохода и творческого развития специалистов», – сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

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