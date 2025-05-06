CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Поддержка ИТ-отрасли
|

Минцифры: в российских вузах стартует подготовка продвинутых ИТ-разработчиков

Минцифры совместно с Аналитическим центром при Правительстве России подвело итоги конкурсного отбора вузов для получения грантов на запуск углубленного ИТ-образования. Цель — подготовить продвинутых ИТ-специалистов, которые смогут решать сложные задачи и быстро развиваться в профессии. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

О проекте

Новый проект нацелен на запуск в вузах флагманских программ высшего образования, которые обеспечат рынок труда высококвалифицированными ИТ-специалистами.

До конца 2030 г. в рамках нацпроекта «Экономика данных» планируется подготовить не менее 3,5 тыс. продвинутых ИТ-разработчиков.

Победители и партнеры

Заявки на участие в конкурсном отборе подали 50 вузов. По итогам определены 26 победителей из 13 регионов России: Национальный исследовательский университет ИТМО, университет «Иннополис», Московский физико-технический институт. Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский авиационный институт, МИРЭА — Российский технологический университет, Финансовый университет при Правительстве России, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Иркутский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Южно-Уральский государственный университет, Московский технический университет связи и информатики, Новосибирский государственный технический университет, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Омский государственный технический университет, Московский государственный технологический университет «Станкин», Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Уфимский университет науки и технологий, Петрозаводский государственный университет.

Главным условием для вузов стало сотрудничество с компаниями для обучения студентов и привлечение софинансирования в размере не менее 30% от суммы грантов.

В числе партнеров вузов — компании «Яндекс», «», «Астра», Газпромбанк, Сбербанк, «Авито», «Камаз», «Ростелеком» и др.

Процесс обучения

Обучение начнется уже в этом году и будет включать обязательные практики, стажировки и работу над реальными ИТ-кейсами. Студенты смогут получить опыт работы с актуальными бизнес-задачами и начать строить свою карьеру с первых шагов обучения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Японская компания требует миллиард с лишним у российского производителя спецсредств связи для Минобороны

Китай в два счета обошел тарифы Трампа. Найдена простая и гениальная лазейка

Из-за недостатка госфинансирования на грани коллапса хостинг Linux Debian, Fedora и Gentoo

Америка хочет дистанционно блокировать ИИ-ускорители, попавшие в Китай

Южная Корея срочно меняет SIM-карты 25 млн абонентов из-за кибератаки на крупнейшего сотового оператора страны

Xiaomi снизила мощность своих электромобилей через принудительное обновление, но откатила прошивку из-за клиентских скандалов

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

5 причин, почему роботы-собаки так и не стали популярными

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153