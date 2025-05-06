Минцифры: в российских вузах стартует подготовка продвинутых ИТ-разработчиков

Минцифры совместно с Аналитическим центром при Правительстве России подвело итоги конкурсного отбора вузов для получения грантов на запуск углубленного ИТ-образования. Цель — подготовить продвинутых ИТ-специалистов, которые смогут решать сложные задачи и быстро развиваться в профессии. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

О проекте

Новый проект нацелен на запуск в вузах флагманских программ высшего образования, которые обеспечат рынок труда высококвалифицированными ИТ-специалистами.

До конца 2030 г. в рамках нацпроекта «Экономика данных» планируется подготовить не менее 3,5 тыс. продвинутых ИТ-разработчиков.

Победители и партнеры

Заявки на участие в конкурсном отборе подали 50 вузов. По итогам определены 26 победителей из 13 регионов России: Национальный исследовательский университет ИТМО, университет «Иннополис», Московский физико-технический институт. Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский авиационный институт, МИРЭА — Российский технологический университет, Финансовый университет при Правительстве России, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Иркутский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Южно-Уральский государственный университет, Московский технический университет связи и информатики, Новосибирский государственный технический университет, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Омский государственный технический университет, Московский государственный технологический университет «Станкин», Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Уфимский университет науки и технологий, Петрозаводский государственный университет.

Главным условием для вузов стало сотрудничество с компаниями для обучения студентов и привлечение софинансирования в размере не менее 30% от суммы грантов.

В числе партнеров вузов — компании «Яндекс», «1С», «Астра», Газпромбанк, Сбербанк, «Авито», «Камаз», «Ростелеком» и др.

Процесс обучения

Обучение начнется уже в этом году и будет включать обязательные практики, стажировки и работу над реальными ИТ-кейсами. Студенты смогут получить опыт работы с актуальными бизнес-задачами и начать строить свою карьеру с первых шагов обучения.