В России насчитывается шесть остродефицитных специальностей

Врачи возглавили рейтинг наиболее дефицитных специалистов в России по итогам апреля. Как выяснили аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, на одну вакансию врача приходится всего 1,3 резюме – это самый низкий «hh.индекс» среди всех 173 специализаций, которые вошли в анализ. Нормой для рынка труда считается «hh.индекс» от 4,0 до 7,9. Показатели от 2,0 до 3,9 свидетельствуют о дефиците соискателей, а показатели ниже 1,9 - об остром дефиците. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

В число остродефицитных вошли шесть специальностей: врачи (1,3 резюме на вакансию), дворники (1,4), продавцы и кассиры (1,5), токари и фрезеровщики (1,7), повара и пекари (1,7), а также фармацевты-провизоры (1,8). Отметим, что по сравнению с началом года дефицит усилился лишь у фармацевтов («hh.индекс» в январе 2025 – 2,0 против 1,8 в апреле 2025 г.). Ситуация с врачами за этот период не изменилась, а дефицит дворников, продавцов, пекарей и токарей чуть ослаб (в пределах 0,4 пункта).

Еще 20 специализаций имеют «hh.индекс» от 2,0 до 3,9 – то есть, попадают в число дефицитных. Среди них можно выделить мерчандайзеров (2,3 резюме на вакансию), товароведов (2,3), слесарей и сантехников (2,4), медсестер и медбратьев (2,5), главврачей и заведующих отделениями (2,5).

Топ-20 специализаций по уровню «hh.индекса» - показывает соотношение количества активных резюме к количеству активных вакансий на рынке)

В целом по стране сохраняется умеренный уровень конкуренции за рабочие места – на одну вакансию приходится 5,6 активных резюме. Однако ситуация на рынке труда является неравномерной не только в разрезе специализаций, но и в разрезе регионов.

Так, наиболее напряженная ситуация с кадрами наблюдается в Чукотском АО, где «hh.индекс» составил 2,0 (по сравнению с началом года ситуация усложнилась – в январе 2025 г. на одну вакансию приходилось 2,4 резюме).

Также кадровый дефицит зафиксирован в Ленинградской, Тульской, Курганской и Владимирской областях, в Хабаровском крае и Рязанской области. Впрочем, во всех этих регионах ситуация улучшилась по сравнению с началом 2025 г.