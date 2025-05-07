Победители Всероссийской олимпиады школьников по экономике смогут поступить в вузы без экзаменов и пройти стажировку в Сбербанке

392 школьника из 64 регионов России приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников по экономике. В 2025 г. она проходила в 30 раз. Финал конкурса состоялся с 23 по 30 апреля 2025в Центре Минэкономразвития России и Учебном центре НИУ ВШЭ «Вороново». Призеров — 151 участник, победителей — 25. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Финалисты Всероссийской олимпиады школьников по экономике проходили два письменных тура, разбирали сложные кейсы и применяли теорию на практике. Помимо состязания, старшеклассники слушали лекции известных российских экономистов, экспертов Сбера и преподавателей ведущих вузов страны. В программе были экскурсии в кинопарк «Москино» и мультимедийный комплекс «Дорога памяти», посвященный Великой Отечественной войне.

Дипломы победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников дают право поступить в ведущие российские вузы без вступительных экзаменов. Они засчитываются как 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету. Школьники, показавшие лучший результат, также получили возможность войти в сборную международных олимпиад. Генеральный партнер олимпиады Сбербанк вручил юным экономистам подарки, а шести лучшим среди 11-х классов — приглашение на стажировку в компанию. Его можно использовать в течение пяти лет с момента вручения сертификата. Сейчас оклад стажера в Сбербанке — 62 466 руб. в месяц после вычета налогов. Призы вручались тем, кто проявил особое экономическое мышление и оригинальность идей. Победителей наградил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Кирилл Царев: «Жизнь предоставляет каждому большие возможности. Вопрос только в том, кто сможет ими воспользоваться, а кто — нет. Хочу пожелать победителям олимпиады, чтобы для вас это был не последний успешный челлендж. Нашей стране нужны лидеры и проактивные ребята, которые вместе будут строить будущее России. «Сбер» поддержал все предметы Всероссийской олимпиады школьников, но для нас как для финансовой организации очень важной является экономика. Это наука о жизни людей. От того, как мы с вами управляем экономикой, зависит благополучие всей страны. Очень хочется верить, что ребята, которые сейчас получат приз специальной номинации, в финале выберут «Сбер» в качестве места работы».

Организаторы Всероссийской олимпиады школьников по экономике — Минпросвещения России и НИУ ВШЭ.