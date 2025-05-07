Зарплаты женщин на руководящих постах на треть ниже мужских — это возмущает половину россиян

По данным Росстата, средняя начисленная заработная плата у женщин-управленцев составляет 110,6 тыс. руб., а у мужчин — 159,3 тыс. руб. То есть, доход прекрасного пола на руководящих позициях на 31% ниже. Половина россиян против такой дискриминации: 51% уверены, что зарплата женщин должна быть не ниже, чем у мужчин на аналогичных должностях. Это выяснилось в ходе опроса кадровой компании Uteam, который проводился с 31 марта по 11 апреля 2025 г. – участие приняли 129 HR-менеджеров российских компаний. Об этом CNews сообщили представители Uteam.

«Разница в уровне заработных плат сохраняется вопреки тому, что число женщин на руководящих постах в России стабильно растет. По данным Uteam (в рамках исследования эксперты Uteam проанализировали около 800 собеседований с женщинами, которые претендовали на руководящие позиции в 2024 г.), в 2024 г. 38% женщин, претендовавших на управленческие должности, в итоге получили оффер от работодателя. В 2023 г. эта доля составляла 34%, а в 2021 г. – всего 23%. То есть, с одной стороны, дискриминации по половому признаку среди высшего менеджмента становится меньше, но остается вопрос неравенства зарплат», – сказала Ирина Антоненко, руководитель отдела по подбору персонала кадровой компании Uteam.

Женщины сами склонны рассчитывать на меньший размер зарплаты, чем мужчины. Так, по данным hh.ru на начало 2025 г., мужчины, которые разместили резюме в сфере высшего менеджмента, в среднем рассчитывают на зарплату в 157,7 тыс. руб., а женщины - на 123 тыс. руб., что на 22% ниже.

«В отдельных случаях разница еще более заметная: например, зарплатные ожидания мужчин, претендующих на вакансии руководителей отдела клиентского обслуживания, составляют 147 тыс. руб., а женщин – 100 тыс. руб., что на 32% меньше. Разница в зарплатных ожиданиях руководителей отделов логистики составляет 31% (146,1 тыс. руб. у мужчин против 101,3 тыс. руб. у женщин), руководителей групп разработки – 30% (288,7 тыс. руб. у мужчин против 201,9 тыс. руб. у женщин)», – сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Во многом такая разница связана с тем, что женщины и мужчины руководят коллективами в разных секторах экономики. Женщин-директоров чаще можно встретить в рознице, маркетинге, в сфере услуг для бизнеса, образовании – эти отрасли редко попадают в лидеры по зарплатам. Чего не скажешь про традиционно «мужские» сегменты бизнеса: нефтегазовая отрасль, добыча сырья, производство, строительство, финансы.

При этом 60% россиян согласны с тем, что важно поддерживать женщин, которые трудятся и строят карьеру в «мужских» сферах. 51% полагают, что их зарплата должна быть не ниже, чем у мужчин, 14% выступают за безопасную рабочую среду для женщин, 6% – за гибкий график, по 5% – за психологическую поддержку и дополнительные выходные. Тех, кто уверен, что женщинам в мужских отраслях не нужна вообще никакая поддержка, оказалось 40%.