«Авито Работа»: почти половина зумеров готовы работать в одной компании более пяти лет

Аналитики «Авито Работы» провели опрос среди 2000 респондентов в возрасте 18-25 лет, чтобы изучить их карьерные установки и ожидания от трудоустройства. Оказалось, что примерно две трети совершеннолетних представителей поколения Z уже имеют профессиональный опыт, причем большинство из них хотя бы раз за последние два года меняли место работы. При этом молодые люди в основном готовы оставаться в одной компании несколько лет, а главными приоритетами в работе для них являются уровень заработной платы и комфортный график. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

67% опрошенных молодых людей от 18 до 25 лет уже имеют опыт работы: помимо подработок или производственных практик, они проходили процесс официального трудоустройства в компании. Из них у четверти общий стаж составляет один-три года (25%), а примерно каждый пятый работает менее года (21%).

Большинство опрошенных (43%) за последние два года не меняли место работы. Из тех, кто все же искал новую работу, 46% переходили на другую позицию единожды, 29% — дважды, и еще 25% меняли место работы три раза и более.

На вопрос о том, сколько времени готовы посвятить зумеры одному месту работы, если оно будет удовлетворять их текущим требованиям, большинство опрошенных (42%) ответили, что готовы остаться в компании более пяти лет. 19% готовы посвятить себя работе на одном месте от трех до пяти лет, чтобы в течение этого времени построить карьеру и далее рассматривать более привлекательные предложения. 18% опрошенных хотели бы поработать на одном месте один-два года, чтобы погрузиться в специфику бизнеса, но успеть получить разнообразный опыт на старте карьеры. И только 9% собираются провести на рабочем месте менее года — они считают, что возраст позволяет им попробовать себя в разных областях.

Сфера ИТ лидирует среди профессиональных предпочтений зумеров — каждый десятый представитель поколения Z либо уже работает в этой области, либо планирует строить там карьеру. При этом интерес к ИТ значительно выше среди мужчин (15%), тогда как у девушек (4%) в приоритете другие направления. В их топ-3 вошли: дизайн и проектирование (5%), образование (5%) и розничная торговля (4%). В целом топ-5 сфер, интересующих молодежь, составляют ИТ (10%), дизайн и проектирование (4%), образование (3%), административная работа (3%), строительство и ремонт (3%).

Для поколения Z, только вступающего на профессиональный путь, ключевым фактором остается материальная мотивация: 53% молодых специалистов ставят на первое место уровень заработной платы, бонусы и премии. При этом 40% ценят гибкий график, возможность работать неполный день или удаленно. Третье место по приоритетам для молодёжи занимает баланс между работой и личной жизнью (35%), а для 31% важны условия труда — например, комфортный офис. Также по 29% отметили возможности карьерного роста и дружный коллектив.

Для первых шагов в карьере молодые соискатели рассматривают как крупные корпорации, так и средний или малый бизнес — лишь 14% назвали известность и размер компании-работодателя одними из основных приоритетов при поиске работы.

Ключевые критерии выбора работодателя среди молодежи 18-25 лет

Что касается заработка, 58% опрошенных 18-25 лет считают оптимальным для текущего опыта работы доход до 70 тыс. руб. От 70 тыс. руб. до 100 тыс. руб. указали еще 22%, а больше этих сумм — 19%. Среди тех, кто указал размер желаемого уровня оплаты, средняя сумма составила 76 тыс. руб. в месяц.

Если же рассматривать зарплатные ожидания в зависимости от опыта, прослеживается четкая динамика роста: начинающие специалисты (стаж до года) в среднем называют сумму в 56 792 руб., те, кто работает один-три года, — 77 651 руб., а при опыте три-пять лет запросы увеличиваются до 93 310 руб. Специалисты с наибольшим стажем (более пяти лет опыта) оценивают свой труд в среднем на 108 455 руб. в месяц.

Выбирая наиболее интересные форматы занятости, лишь 18% зумеров отметили полную занятость в офисе или на предприятии. Этот показатель во многом связан с тем, что в возрасте 18-25 лет многие люди стремятся совмещать первые шаги в карьере с учебой.

При этом чаще всего опрошенные рассматривают для себя свободный или гибкий график работы (41%), частичную занятость (30%) или полностью удаленный формат труда (25%). Ещё 18% при поиске работы выбирают вакансии, предлагающие гибридную занятость — возможность совмещать работу в офисе с удалённым форматом. 17% интересуются проектной работой на фрилансе, а столько же хотят построить собственный бизнес.