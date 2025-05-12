«Авито Работа»: профессия монтажника стала лидером по приросту числа вакансий с пометкой «для пенсионеров»

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику числа вакансий с пометкой доступности для пенсионеров за I квартал 2024/2025 года. Так, согласно данным платформы, больше всего новых предложений появилось на позицию монтажника, где количество объявлений увеличилось на 88% год к году. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей этой профессии составила 111,72 тыс. руб/мес при фиксированном графике. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В исследовании учитывались объявления с отметкой «для пенсионеров» — устанавливая ее, работодатели подчеркивают, что позиция подходит для соискателей, достигших пенсионного возраста (от 60-65 лет).

Существенный рост числа вакансий зафиксирован также среди сварщиков — количество предложений для пенсионеров увеличилось на 74% год к году. Соискатели на эти позиции могли рассчитывать в среднем на 107,24 тыс. руб/мес.

С развитием сферы розничной торговли стабильный рост также демонстрирует вакансия товароведа. Число вакансий с соответствующей пометкой увеличилось на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя заработная плата для этой должности составила 55,69 тыс. руб/мес.

В топ-5 востребованных вакансий с пометкой «для пенсионеров» также вошли профессии менеджера по работе с клиентами (+62%) и сантехника (+57%).

Согласно исследованию «Авито Работы», в I квартале 2025 г. количество резюме от соискателей возрастной категории 65+ увеличилось на 47% за год, что свидетельствует о растущем желании пенсионеров сохранять социальную активность.

Лидером по динамике стала профессия водителя легкового автомобиля с двукратным ростом числа резюме (+95%). Этот тренд объясняется распространением сервисов такси и доставки, предлагающих удобный график работы и возможность самостоятельно регулировать нагрузку.

Практически аналогичный рост количества резюме (+90%) показала профессия няни. Растущий интерес к ней связан с гибкими форматами занятости — многие семьи готовы нанимать помощников на неполный день, почасовую работу или с проживанием, что позволяет пенсионерам выбирать наиболее удобный график.

Замыкает тройку лидеров профессия инженера с 60%-ным ростом числа резюме. В этой профессии ценятся богатый профессиональный опыт и возможности наставничества. Инженеры с большим стажем работы готовы делиться с молодым поколением опытом, знаниями и экспертизой.