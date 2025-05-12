BPMSoft и ГУУ договорились о развитии ИТ-образования

Компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft), разработчик отечественной low-code платформы BPMSoft, и Государственный университет управления (ГУУ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ-образования. Об этом CNews сообщили представители «БПМСофт».

Партнерство направлено на развитие компетенций в области процессного управления у студентов Института отраслевого менеджмента. Совместная работа будет вестись в рамках дисциплины «Основы процессного управления» Кафедры теории и организации управления, а также при реализации студенческих проектов под эгидой проектного офиса ГУУ. В дальнейшем планируется углубление сотрудничества — речь идет о включении курсов «Инжиниринг бизнес-процессов» и «Моделирование бизнес-процессов» в образовательные треки для студентов старших курсов.

Преподаватели университета уже начали осваивать функциональность платформы BPMSoft. Обучение проводится по программе, разработанной специально для академических партнеров.

Юлия Голякина, руководитель инициативы «BPMSoft Образование»: «Сегодняшние студенты — это завтрашние архитекторы цифровой экономики. Мы стремимся, чтобы они выходили на рынок с актуальными знаниями и умением применять современные инструменты в реальных проектах. Сотрудничество с ГУУ — важный шаг в формировании сильного практико-ориентированного ИТ-образования в стране».

Дмитрий Брюханов, проректор по учебной работе ГУУ: «Мы видим большой потенциал в интеграции современных платформ в образовательный процесс. Работа с BPMSoft позволит студентам не только изучать теорию процессного управления, но и применять ее на практике — на языке бизнеса, технологий и проектной работы».

Партнерство с ГУУ стало частью масштабной академической инициативы «BPMSoft Образование». За полтора года к проекту присоединились более двух десятков ведущих вузов страны. Его цель — подготовка новой волны ИТ-специалистов, обладающих практическими навыками работы с отечественными цифровыми решениями, востребованными в госуправлении и бизнесе.