Эксперт в сфере HR-Tech Довар Исаков возглавит коммерческое направление в Verme

Компания Verme сообщила о том, что Довар Исаков, ранее занимавший позицию директора по развитию HR-Tech в VK Tech, переходит в группу компаний Verme на должность коммерческого директора. Его опыт в развитии и выводе на рынок цифровых решений для HR и глубокое понимание рынка труда помогут Verme укрепить лидерство в сфере HR Tech, считают в Verme.

Verme – HR-Tech платформа-для роста эффективности линейного персонала. Компания Verme разрабатывает решения, которые помогают бизнесу решать три ключевые задачи: обеспечение персоналом – сервисы «Моя смена», «Биржа смен», «Смены для своих» позволяют быстро закрывать вакансии; контроль и дисциплина – технологии Face ID и QR-коды повышают прозрачность рабочих процессов и дисциплинирует персонал, а автоматизация табеля учета рабочего времени сокращает трудозатраты административного ресурса; планирование ресурсов – инструмент WFM (Workforce Management) оптимизирует нагрузку на сотрудников и позволяет повысить продажи, а также сократить затраты на ФОТ.

Довар Исаков, коммерческий директор Verme, сказал: «Российский рынок труда переживает кадровый кризис: уровень безработицы в 2,4% – это вызов для бизнеса. Такая ситуация сохранится ближайшие 8–10 лет, и компаниям нужны новые инструменты для гибкого планирования и обеспечения персоналом. Я пять лет развивал HR-Tech на российском рынке и уверен: продукты Verme будут самыми востребованными, потому что они отвечают на актуальные вызовы».

Дмитрий Шеходанов, генеральный директор группы компаний Verme, отметил: «Компания Verme обеспечивает рынок сильными продуктами и транслирует глубокую экспертизу в сфере обеспечения и повышения эффективности линейного персонала. Я уверен, что ценный опыт Довара в HR-Tech усилит наши позиции по работе с новыми клиентами и поможет развивать более глубокие отношений с существующими клиентами».