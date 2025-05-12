CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Эксперт в сфере HR-Tech Довар Исаков возглавит коммерческое направление в Verme

Компания Verme сообщила о том, что Довар Исаков, ранее занимавший позицию директора по развитию HR-Tech в VK Tech, переходит в группу компаний Verme на должность коммерческого директора. Его опыт в развитии и выводе на рынок цифровых решений для HR и глубокое понимание рынка труда помогут Verme укрепить лидерство в сфере HR Tech, считают в Verme.

Verme – HR-Tech платформа-для роста эффективности линейного персонала. Компания Verme разрабатывает решения, которые помогают бизнесу решать три ключевые задачи: обеспечение персоналом – сервисы «Моя смена», «Биржа смен», «Смены для своих» позволяют быстро закрывать вакансии; контроль и дисциплина – технологии Face ID и QR-коды повышают прозрачность рабочих процессов и дисциплинирует персонал, а автоматизация табеля учета рабочего времени сокращает трудозатраты административного ресурса; планирование ресурсов – инструмент WFM (Workforce Management) оптимизирует нагрузку на сотрудников и позволяет повысить продажи, а также сократить затраты на ФОТ.

Довар Исаков, коммерческий директор Verme, сказал: «Российский рынок труда переживает кадровый кризис: уровень безработицы в 2,4% – это вызов для бизнеса. Такая ситуация сохранится ближайшие 8–10 лет, и компаниям нужны новые инструменты для гибкого планирования и обеспечения персоналом. Я пять лет развивал HR-Tech на российском рынке и уверен: продукты Verme будут самыми востребованными, потому что они отвечают на актуальные вызовы».

Дмитрий Шеходанов, генеральный директор группы компаний Verme, отметил: «Компания Verme обеспечивает рынок сильными продуктами и транслирует глубокую экспертизу в сфере обеспечения и повышения эффективности линейного персонала. Я уверен, что ценный опыт Довара в HR-Tech усилит наши позиции по работе с новыми клиентами и поможет развивать более глубокие отношений с существующими клиентами».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сооснователь МЦСТ пообещал через два года выпустить процессор на новой архитектуре, превосходящий иностранные аналоги «в 30-200 раз»

Основатель EPAM ушел с поста главы компании

Главу американского Управления по авторским правам уволили через два дня после заявления, что ИИ недопустимо обучать на данных, защищенных копирайтом

Россияне под ударом. В интернете появился новый способ кражи данных для опустошения банковских счетов

Основатель «Яндекса» потерял контроль над своим стартапом. В него вложились основатель Amazon и бывший топ-менеджер Microsoft

Российские ИТ-лидеры расскажут о цифровизации торговли на CNews FORUM Кейсы 2025

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM

Что делать, если в смартфоне постоянно не хватает памяти: пошаговая инструкция

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153