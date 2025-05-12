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Каждая вторая компания готова повысить зарплату и пересмотреть нагрузку, чтобы удержать сотрудника

«Русская Школа Управления» (РШУ) провела исследование и выяснила, что большинство руководителей стараются отговаривать сотрудников от увольнения и готовы предлагать максимально выгодные условия, чтобы их удержать. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

В исследовании приняли участие 1092 человека: представители компаний из разных отраслей бизнеса (собственники, руководители, кадровики, HR-специалисты). Опрос проводился во всех федеральных округах России.

По данным опроса, 93% работодателей предпринимают попытки удержать сотрудника, если тот хочет уволиться. При этом 35% делают это всегда, а 58% — в зависимости от позиции работника. Только 7% респондентов признались, что не пытаются удерживать сотрудников вовсе.

Чаще всего работодатели стараются удержать*: продуктивных и высокоэффективных сотрудников (71%); перспективных и талантливых (70%); а также тех, кому сложно быстро найти замену (42%).

Некоторые работодатели говорят, что стараются удерживать всех (12%), но есть и такие, кто никого не уговаривает остаться (7%).

Чтобы сохранить ценного специалиста, компании используют разные подходы*: меняют рабочие задачи или снижают нагрузку (55%); повышают зарплату (51%); предлагают карьерный рост (42%); организуют обучение и профессиональное развитие (36%); вовлекают в интересные проекты (33%); обещают бонусы и премии (27%).

При этом только 8% готовы улучшать условия труда, а 7% вообще не предпринимают никаких шагов, чтобы удержать сотрудника.

Однако даже несмотря на усилия, 56% работодателей уверены, что в долгосрочной перспективе удержать в компании человека, который однажды решил уйти, не получится. При этом 44% все-таки верят в возможность изменить решение сотрудника и надолго сохранить его в компании.

«Удержание сотрудников — стратегическая задача для бизнеса. Потеря ключевого специалиста — это не только затраты на подбор, но и риски для проектов, команды, дальнейшего развития важных направлений. Поэтому работодатели стараются сохранять тех, кто показывает результаты, обладает потенциалом или играет ключевую роль в операционной деятельности. Однако разовые меры — повышение зарплаты или бонус — работают временно. Если сотрудник уже не видит для себя перспектив, его решение об увольнении сложно изменить. Эффективнее всего — системная работа: регулярная обратная связь, развитие, понятные карьерные траектории и участие в значимых задачах. Это помогает удерживать людей до того, как они начнут искать новые возможности в других компаниях», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».

*Можно было выбрать несколько вариантов.

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