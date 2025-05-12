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«СофтЭксперт» разработала ПО для диагностики показателей здоровья матери и плода

Заказная разработка программного обеспечения — одно из направлений деятельности ИТ-интегратора «СофтЭксперт», команда которого в рамках сотрудничества с компанией «Медстратегия» разработала ПО для фетальных мониторов, использующихся для диагностики состояния плода во время беременности и родов. Программное решение полностью заменило зарубежное ПО и позволило заказчику масштабировать бизнес за счет продаж нового продукта.

«Медстратегия» поставляет медицинское оборудование из Китая, в комплект которого входит локализованное программное обеспечение. Но медицинская сфера активно модернизируется, и по мере увеличения объема поставок к стандартному ПО накопилось много замечаний, поэтому заказчик решил разработать собственное программное решение.

Из-за заложенных производителем аппаратных ограничений в качестве основы использовали части исходного кода предустановленной программы. Специалисты «СофтЭксперт» создали новый интерфейс с учетом особенностей локализации и потребностей российского рынка, доработали и улучшили стандартный функционал ПО. Также разработчики интегрировали новый метод анализа данных о состоянии плода, подключили кнопки и датчики, провели отладку на реальном устройстве.

Результатом проекта стало готовое российское программное обеспечение для фетальных мониторов. Пользовательский интерфейс разделов, меню и подменю подходит для экранов с низким разрешением, для комфорта пользователей добавлены светлая и темная тема. Настроен механизм переключения между режимами для полноценного использования и обучения персонала работе с устройством.

«По нашему опыту, одна из основных тенденций в заказной разработке — это импортозамещение, причем как европейского, так и азиатского ПО. Такие проекты дают возможность не только снизить санкционную зависимость, но и масштабировать бизнес за счет продажи готового ПО как отдельного продукта», — отметила Екатерина Козлова, руководитель отдела разработки программного обеспечения «СофтЭксперт».

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