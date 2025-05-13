CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

МТС запускает оплачиваемые летние стажировки для школьников и студентов в Нижнем Новгороде

МТС запускает программу летней стажировки «МТС Старт в лето» для школьников и студентов в Нижнем Новгороде. Программа разработана для учащихся 10-11 классов, студентов начальных курсов вузов и ссузов. Длительность стажировки составит два месяца – июль и август. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Студенты и школьники смогут выбрать интересующие их направления экосистемы МТС: аналитика, маркетинг, HR, технические направления, безопасность, дизайн, и другие. За два месяца учащиеся погрузятся в специфику бизнеса, смогут поработать над реальными интересными задачами в рамках своего направления, которые будут развивать их, компанию и мир, увидят изнутри, как реализуются командные процессы в крупной корпорации. Для быстрой адаптации за каждым стажером закрепляется руководитель-наставник, который поможет встроиться в рабочие процессы.

«Основная цель проекта стажировок — познакомить участников с первыми профессиональными шагами и поддержать их в выборе будущего направления посредством возможностей экосистемы МТС. В данный момент мы особенно заинтересованы в студентах технических направлений, специализирующихся в области телекоммуникационных технологий. Проект нацелен не только на привлечение талантливых молодых кадров в реальную рабочую атмосферу компании, но и предлагает ценные возможности сотрудникам: глубокое понимание ценностей и потребностей современной молодежи, выявление новых подходов к интеграции молодых профессионалов и максимальное раскрытие их потенциала внутри организации», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Помимо Нижнего Новгорода, проект «МТС Старт в лето» охватит более 25 регионов страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодарский край, Республику Татарстан. Для участия в стажировочной программе необходимо до 1 июня 2025 г. подать заявку на сайте job.mts.ru, приложив к ней резюме или сопроводительное письмо. После подачи документов участникам предстоит пройти несколько этапов отбора: сначала состоится телефонное интервью с HR-специалистом, затем – онлайн-тестирование, и завершающим этапом будет интервью с руководителем направления.

По итогам успешного прохождения всех этапов отбора между участником стажировки и компанией будет заключен срочный трудовой договор на период действия программы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК

Программистам на PHP в России недоплачивают. Зарплаты сеньоров упали, прибавку у джунов съедает инфляция

Святослав Кульгавый, «Колан»: Псевдороссийские технологии растут как грибы после дождя

«Яндекс» купил платформу для управления жилыми домами

Андрей Лёвкин, Bi.Zone: Максимальная выплата за найденную уязвимость составила 2,4 миллиона рублей

CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153