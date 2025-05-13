Опрос VK Education: 80% студентов хотели бы трудоустроиться после практики

Аналитики VK Education выяснили, что считают важным студенты при выборе практики и компаний для ее прохождения. На учебной практике студенты ожидают получить рекомендации от компаний (56%), от производственной ждут развития технических навыков (91%), а по итогам преддипломной хотели бы получить предложение работы (84%). Студенты оценивают практику как возможность получить реальные кейсы в портфолио (61%) и завести полезные связи (48%). Об этом CNews сообщили представители VK.

Онлайн-опрос VK Education был проведен в апреле 2025 г. среди 1 тыс. российских студентов.

В ходе опроса большинство студентов (89%) рассказали, что им важно, чтобы практика соответствовала их специальности. Студенты ориентированы на профессиональное и карьерное развитие — во время практики они хотят получить реальный опыт (91%), развить профессиональные компетенции (81%) и найти место для дальнейшего трудоустройства или стажировки (80%). Среди других целей практики студенты назвали возможность добавить кейсы в портфолио (61%), завести полезные знакомства (48%) и получить рекомендации от компании (42%). Только треть опрошенных (28%) связывают практику с формальным решением задач обучения в вузе.

Прокачать профессиональные навыки больше остальных хотят студенты технических специальностей (85%), а добавить кейсы в портфолио — студенты творческих и креативных направлений (80%). Большинство студентов (70%) предпочитает выбирать место для практики самостоятельно. 13% опрошенных готовы опираться на рекомендации преподавателей, а 10% — согласны пройти практику по распределению в вузе. Только 6% респондентов готовы выбрать место, основываясь на рекомендациях друзей и знакомых.

Студенты признаются, что боятся столкнуться с различными сложностями в ходе практики. Среди трудностей чаще всего респонденты называли неточные инструкции и недостаток обратной связи (70%), отсутствие наставника (50%) и карьерных перспектив (43%). Студенты испытывают страх, что могут показаться некомпетентными специалистами (43%), встретиться с задачами не по специальности (41%) и столкнуться с ощущением «бесполезности» во время практики (40%). Каждый третий студент боится сложностей с адаптацией в команде (32%) и каждый четвертый (27%) — трудностей совмещать практику с учебой.

Невозможность продолжить карьеру по итогам практики больше всего волнует студентов творческих направлений (75%), а студенты управленческих и технических специальностей больше всего переживают из-за недостатка обратной связи и отсутствия четких инструкций во время практики (77% и 70% соответственно).