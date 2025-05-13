В Калининграде открылась школа искусственного интеллекта Voxys

В Калининграде начала работу школа искусственного интеллекта Voxys – образовательный проект группы компаний Voxys, реализуемый при поддержке Министерства цифровых технологий и связи Калининградской области и Центра поддержки предпринимательства Калининградской области.

Школа искусственного интеллекта Voxys ориентирована на учеников восьмых классов средних общеобразовательных школ, интересующихся новыми технологиями и цифровыми решениями.

Программа обучения сочетает теоретические занятия и практику, охватывая ключевые аспекты искусственного интеллекта: от истории создания технологии до решения прикладных задач. Обучение бесплатное для всех учащихся, зачисление в школу проводится на конкурсной основе.

Преподавателями выступают практикующие специалисты группы компаний Voxys – эксперты по цифровым технологиям и искусственному интеллекту компаний «Воксис Лаб», Twin и «Воксис. Кадровые решения». Программа курса адаптирована с тем, чтобы сделать сложные технологические темы понятными и интересными для школьников.

Ключевые направления обучения: теоретические основы технологий искусственного интеллекта; влияние ИИ на экономику, общество и повседневную жизнь человека; применение ИИ в производстве, креативных индустриях и госуправлении; навыки работы с данными и алгоритмами, создание цифровых решений для решения практических задач; возможности интеллектуальных чат-ботов и голосовых роботов.

Новый образовательный проект Voxys дает возможность школьникам изучить теоретические основы и освоить прикладной характер перспективной и востребованной рынком труда технологии. Для развития навыков практической работы с искусственным интеллектом половина объема учебного временим отведена на практические занятия.

Проект стал примером системного и доступного обучения школьников среднего звена современным технологиям искусственного интеллекта. До сих пор подобные образовательные форматы в России ориентировались в основном на старшеклассников и студентов. Теперь же возможность попробовать себя в роли разработчика ИИ впервые получают учащиеся уже с 8 класса.

Открытие школы – часть масштабной работы по формированию региональной экосистемы в сфере ИТ и цифровых компетенций. Инициатива также связана с развитием кластера информационных технологий Калининградской области, в который входят компании-резиденты, реализующие проекты в сфере цифровой трансформации и подготовки кадров.

«Проект открывает возможности для школьников, даёт старт ранней профориентации в ИТ и помогает решать задачи, актуальные для всего региона», — отметили в министерстве цифровых технологий Калининградской области.

Обучение проходит в очном формате на базе центра «Мой бизнес». Удобный график занятий – два раза в неделю после школьных уроков позволяет совмещать учебу в школе с освоением перспективных цифровых навыков.

Заинтересованные родители могут узнать подробную информацию и оставить заявку на обучение на сайте Школы искусственного интеллекта Voxys.

«Образовательный интенсив по искусственному интеллекту – проект калининградского кластера информационных технологий. Он объединил силы и компетенции бизнеса и возможности государственных структур, – сказала и.о. министра цифровых технологий и связи Калининградской области Анастасия Голубых, отметив, что ранняя профориентация в такой сфере как ИТ сегодня очевидная необходимость.

«Молодежь всегда была драйвером развития новых технологий. Школа ИИ Voxys — это не просто учеба, это трамплин в цифровое будущее: здесь ребята прокачают и систематизируют свои навыки и поймут, как можно применять искусственный интеллект для решения рабочих задач. Рады, что Калининград поддержал нашу идею, — это позволило сделать обучение полностью бесплатным», – сказал Андрей Семёнов, директор по взаимодействию с органами власти группы компаний Voxys.