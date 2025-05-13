В НИУ ВШЭ будет создан центр подготовки кадров для ИТ-отрасли

Минцифры России совместно с Аналитическим центром при Правительстве России подвели итоги конкурсного отбора вузов для получения грантов на запуск углубленного ИТ-образования. Заявки на конкурс подали 50 вузов, определены 26 победителей из 13 регионов, в том числе Высшая школа экономики.

На средства грантов в вузах будут запущены флагманские программы высшего образования, которые обеспечат рынок труда высококвалифицированными ИТ-специалистами. До 2029 г. в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» планируется подготовить не менее 3,5 тыс. продвинутых ИТ-разработчиков.

Проект будет реализован на базе факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ совместно с индустриальными партнерами из числа ведущих ИТ-компаний. В университете будет создан центр подготовки кадров для ИТ-отрасли, который возглавит академический руководитель ОП «Программная инженерия» Николай Павлочев. Центр призван стать флагманом в области современного инженерного образования, объединяя лучшие академические практики, активное участие индустрии и использование передовых технологий. Он сосредоточится на обновлении существующих образовательных программ и запуске новых направлений подготовки, ориентированных на актуальные вызовы цифровой экономики.

Среди ключевых направлений — системное программирование, анализ данных, разработка игр, кибербезопасность, научное программное обеспечение и продакт-менеджмент. Учебные планы будут усилены как с фундаментальной стороны (математика, алгоритмы, архитектура программного обеспечения), так и с прикладной — за счет модулей, разрабатываемых совместно с индустриальными партнерами.

Особое внимание планируется уделить интеграции технологий ИИ в образовательный процесс — от интеллектуальных ассистентов для студентов до систем анализа учебных траекторий. В рамках проекта предстоит также активное развитие проектной деятельности, расширение сети стажировок, поддержка ППС и развитие международной мобильности.

Главным условием участия вузов в конкурсе Минцифры России стало сотрудничество с компаниями для обучения студентов и привлечение софинансирования в размере не менее 30% от суммы грантов, и заявка НИУ ВШЭ на создание центра в полной мере соответствовала этому требованию.

«Наш центр будет работать в тесном сотрудничестве с ведущими технологическими компаниями, научными институтами и экспертами отрасли. Партнерами выступают компании “1С” и “Яндекс”, которые внесут свой вклад не только в виде финансовой поддержки. Они будут участвовать в разработке учебных модулей, преподавании, организации практической подготовки студентов, развитии цифровой инфраструктуры, и такой формат взаимодействия привычен для нашего факультета», — отметил декан факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Иван Аржанцев.

«Создание в Высшей школе экономики Центра подготовки кадров для ИТ-отрасли — это не просто запуск новой структуры, но и системный шаг к обновлению подходов к ИТ-образованию. Инициатива Минцифры России важна для не только для нашего университета, но и для индустрии, в целом для страны. Будут подготовлены специалисты, которые могут сразу включаться в реальные проекты, формировать культуру инженерного мышления и закладывать основу для технологического лидерства», — отметила проректор НИУ ВШЭ Елена Одоевская.